Bad Sachsa. Pflegekrise im Fokus: Sozialverband kämpft in Bad Sachsa für mehr soziale Gerechtigkeit. Das wird beim Aktionstag geboten.

Pflegenotstand, Fachkräfte am Limit, keine freien Betreuungsplätze – das System Pflege ist in Deutschland scheinbar selbst ein Pflegefall. In Osterode und dem Südharz will man jetzt aber dafür sorgen, dass die Probleme nicht nur benannt werden, sondern auch an Lösungen gearbeitet wird – für Fachkräfte, wie auch für Personen, die gepflegt werden müssen und deren Angehörige. Aus diesem Grund findet am Donnerstag, 23. Mai, im Harzklubheim in Bad Sachsa ein großer Aktionstag rund um das Thema statt. Der Vorsitzende des SoVD-Kreisverbandes Osterode, Frank Uhlenhaut, wie auch der Vorsitzende des gastgebenden Ortsvereins Wieda-Bad Sachsa, Axel Krüger, erklären die Hintergründe der Aktion und warum sie vor allem ein größeres Bewusstsein für die Probleme in der Pflege in der Öffentlichkeit schaffen wollen.

Probleme in der Pflege werden auch in Osterode und dem Südharz oftmals ignoriert

Für beide Vorsitzende liegt genau in dieser fehlenden Wahrnehmung das Problem. „Die Menschen hören auf von den Problemen in der Pflege, doch so lange es sie nicht selbst betrifft, werden diese ignoriert“, sagt Axel Krüger. „Wir wollen auch, dass das Thema und die Probleme von der Politik endlich ernst genommen werden. Das Thema ist für unsere gesamte Gesellschaft relevant und muss gelöst werden“, ergänzt Frank Uhlenhaut.

Aus diesem Grund sind beide dankbar, dass der SoVD Landesverband Niedersachsen in diesem Jahr der Pflege besondere Aufmerksamkeit schenken will, weshalb man auch den Aktionstag vor Ort im Südharz initiiert habe. „Die durchschnittliche Zuzahlung für einen Pflegeplatz betrug im Jahr 2023 ganze 2.300 Euro, während die Renten im Durchschnitt bei 1.152 Euro lagen. Niemand kann das real bezahlen, das System muss sich ändern“, findet Frank Uhlenhaut klare Worte.

Diese Herausforderungen sieht der SoVD Landesverband Niedersachsen in der Pflege:

Fachkräftemangel - insbesondere im ländlichen Raum

Finanzielle Belastungen steigen

Reform des Pflegesystems und des Pflegebedürftigkeitsbegriff

Soziale Gerechtigkeit in der Pflege

Dass insbesondere der Beratungsbedarf der Menschen im Altkreis Osterode massiv angestiegen ist, kann Frank Uhlenhaut mit Zahlen untermauern. In der Beratungsstelle des Kreisverbands ist auch ein Jurist beschäftigt. „Dieser hat letztes Jahr einen Rekord erfahren. Wir haben 550 Verfahren für unsere Mitglieder geführt und dabei die Summe von einer Million Euro für sie erstritten.“ Hierbei habe es sich vor allem um Verfahren gehandelt, wenn Ansprüche, die Pflegebedürftige bzw. Angehören geltend machten, abgelehnt wurden.

Er, wird auch Axel Krüger hoffen, aber, dass man mit gezielten Aktionen wie dem Infotag die Öffentlichkeit erreichen könne. „Unser Kreisverband hat immerhin 6.000 Mitglieder, der Landesverband 300.000. Wenn wir alle mitmachen, können wir schon versuchen, das Thema mehr in den Fokus der Öffentlichkeit, vor allem aber der Politik zu holen“, sind sich die Vorsitzenden sicher.

Das wird beim Aktionstag zur Pflege in Bad Sachsa geboten:

Infostände und Vortrage von Experten aus der Pflege, unter anderem vom Pflegestützpunkt Göttingen, von der Krankenkasse AOK, sowie von Seniorenheim am Pfaffenberg aus Bad Sachsa

Eine Umfrage, ob es einen Inflationsausgleich für Rentner geben soll

Ein Glücksrad mit attraktiven Preisen

Spezialitäten vom Grill, Kuchen, Kaffee und andere Getränke

