Zorge. Südharz aufgepasst: Wasserstopp in der Gemeinde Walkenried betrifft am 18. März folgende Straßen. Darum kommt es zur Unterbrechung.

Vorsicht vor dem Gang zur Toilette in der Nacht im Südharz: Wie die Verantwortlichen des Wasserwerks der Gemeinde Walkenried mitteilen, kommt es im Rahmen von Arbeiten an der Wasserleitung in Zorge am 18. März in der Zeit von 22 Uhr bis voraussichtlich 24 Uhr zu einer Unterbrechung der Wasserversorgung kommen wird. Dies betrifft die komplette Straße Elsbach und An der Lehne sowie die Walkenrieder Straße 1 bis 25 und die Staufenbergstraße 1 bis 8 D.

Weitere Informationen zum Wasserwerk der Gemeinde Walkenried gibt es online auch unter https://tinyurl.com/264l8yu2

Auch interessant