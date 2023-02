Feuerwehr Steina bekommt ultraleichte Wärmebildkamera

Steina. Die Sparkasse Osterode am Harz unterstützt die Freiwillige Feuerwehr aus Steina im Südharz mit 1.000 Euro. Die gehen in neueste Technik.

Um im Einsatz bei erschwerter Sicht durch Feuer, Rauch und Dunkelheit noch effektiver und schneller helfen zu können, hat sich die Feuerwehr Steina eine moderne Wärmebildkamera angeschafft.

Ermöglicht wurde dieses Vorhaben durch Spendengelder der Sparkasse Osterode am Harz, sowie eines weiteren lokalen Unternehmens.

Thomas Toebe, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Osterode am Harz und Michaela Herrman, Filialleiterin in Bad Sachsa, übergaben vergangenen Freitag feierlich den Spendenscheck an Ortsbrandmeister Darius Peinemann. Zusammen mit den anwesenden Kameraden konnte die neue Wärmebildkamera auch direkt vorgestellt und ausprobiert werden.

So hilft die neue Kamera der Feuerwehr

Die ultraleichte Kamera mit neuester Technik bietet den Kameraden im Einsatz eine lebenswichtige Orientierung, sowohl für das eigene Fortkommen, als auch für die Auffindung von Personen, Tieren und Glutnestern. Dies macht die Wärmebildkamera zu einem vielseitig einsetzbaren Ausrüstungsgegenstand, auf den nun auch die Stein’sche Wehr zurückgreifen kann.

Die Feuerwehr Steina dankt der Sparkasse Osterode am Harz und allen Beteiligten noch einmal für die große Unterstützung.