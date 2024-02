Wieda. Schlaglochpiste und Verkehrshindernis zugleich: Die L601 in Wieda zerbröckelt, der Ärger wächst. Wann wird die Reparatur erfolgen?

Die Menschen im Südharz sind sauer – und ihr Ärger hat einen Namen L 601.Seit dem 2. Februar gilt entlang der gesamten Ortsdurchfahrt in Wieda aufgrund von Straßenschäden ein Tempolimit für alle Fahrzeuge von 30 km/h. Auf der Sitzung des Ortsrates entlud sich jetzt die Wut von Politik und Einwohnerschaft über die Buckel- und Schlaglochpiste, die seit Jahren in der Kritik steht. „Empörend, eine Katastrophe, absolut unbefriedigend“ – so bezeichneten Ortsbürgermeister Klaus-Erwin Gröger, wie auch anwesende Einwohner, die jüngste Entwicklung im Fall der seit Jahren im wahrsten Sinne des Wortes zerbröckelnden, viel befahrenen Straße. Dabei, so führte Gröger weiter aus, gebe es wohl in ganz Niedersachsen keine Kommune, die länger auf eine notwendige, grundlegende Sanierung einer solchen Hauptverkehrsstrecke warte. „Im Jahr 1985 wurde bereits festgestellt, dass die Straße einen maroden Unterbau hat und grundlegend saniert werden muss - und darauf warten wir bis heute.“