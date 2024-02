Wieda. Traditionscafé im Südharz ist vorübergehend zu, seine Schließung ist ein Gerücht. So steht es um die auf Wiedereröffnung.

Krankheitsbedingt geschlossen – seit Wochen können Einwohner und Gäste in Wieda weder Brötchen, Brot, Kuchen, noch Zeitungen oder sonstige Kleinigkeiten im Café Wiedatal erhalten. Das traditionsreiche Café in der Mitte des Ortes im Südharz ist – wie es das Schild am Eingang erklärt – aufgrund von Krankheit nicht geöffnet. Im Dorf gibt es bereits Gerüchte, ob überhaupt wieder aufgemacht wird. Ortsbürgermeister Klaus-Erwin Gröger konnte zu diesem Thema Entwarnung geben. „Es wird wieder öffnen“, erklärt Gröger, der während einer Sitzung des Ortsrates ein Gespräch mit Betreiberin Katarcyna Reniszewska geführt hatte. Vermutlich noch Mitte oder gegen Ende Februar soll das Geschäft wieder geöffnet sein.