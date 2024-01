Bad Sachsa. Wohin mit dem Schnee? Nicht auf die Straße, betont die Stadt Bad Sachsa. So können Einwohner den Winterdienst vielmehr unterstützen.

Der Winter ist zurück im Harz – und das mit voller Macht. Allein in der Stadt Bad Sachsa sind im Laufe des 15. Januar 2024 etwa 20 Zentimeter Neuschnee gefallen, auf dem Ravensberg geht man gar von 40 aus. Für den Winterdienst bedeutet das Dauereinsatz, für Bewohner und Gäste Geduld vor allem im Straßenverkehr.

Denn gerade der Winterdienst ist jedes Jahr aufs Neue ein Streitthema zwischen Kommune und Einwohnerschaft. Bad Sachsas Bauamtsleiter Gerhard Grundei beschreibt dabei eine Situation, die ihm Sorgen bereitet – und hat einen Appell speziell an die Einwohner. Zudem sorgen die Schneemassen für erste Einschränkungen im Straßenverkehr im Südharz.

Schnee auf die Straßen schieben: Probleme in Bad Sachsa nehmen zu

„Was die Kollegen feststellen, ist, dass immer mehr Bürgerinnen und Bürger ihren Schnee auf die Straße schippen.“ Kein Kavaliersdelikt, wie Grundei weiter ausführt: „Das ist eine Verkehrsgefährdung und kann zur Anzeige gebracht werden.“ Dies würde in Extremfällen auch vonseiten der Stadtverwaltung unternommen werden. Der Bauamtsleiter bittet aber vielmehr, dass die Einwohnerschaft dies unterlassen soll. „Die Fahrer in den Räumfahrzeugen schieben sonst zur Not auch den Schnee wieder zurück“, wird er deutlich. In der Vergangenheit habe es diese Probleme nur sehr vereinzelt gegeben, jetzt aber häufe es sich im gesamten Stadtgebiet von Bad Sachsa.

Das ist eine Verkehrsgefährdung und kann zur Anzeige gebracht werden. Gerhard Grundei - Bauamtsleiter

Um den Schneemassen Herr zu werden – und den Verkehr weiterhin fließen lassen zu können, unternimmt das Bauamt jetzt auch schon eine erste Maßnahme. Ab dem 16. Januar wird die Ziegelstraße zur Einbahnstraße umfunktioniert mit der Fahrtrichtung Pfaffenwiese. „Die Schneeberge an den Seiten haben die Straße zu eng werden lassen.“ Der Bauamtsleiter betont, dass solche Maßnahmen stets im Einzelfall entschieden würden – und nach enger Rücksprache mit dem Ordnungsamt. Weitere sogenannte bewegliche Halteverbote könnten somit noch kommen.

Ungeachtet dessen seien die Mitarbeiter im Winterdienst weiter im Dauereinsatz. „Die Räumfahrzeuge sind von 4 Uhr bis circa 20 Uhr unterwegs, die Fußkolonnen ab 5 Uhr.“ Diese werde man auch ab dem 16. Januar personell verstärken. „Die Schneemenge und das Gewicht sind zu groß, wir müssen unsere Kräfte dort entlasten.“

Winterdienst: So können Einwohner dem Bauhof von Bad Sachsa helfen

In Bezug auf die Einwohnerschaft hat Gerhard Grundei auch eine Bitte, wie diese dem Winterdienst helfen kann. „Die Menschen müssen einfach einmal mitdenken. Jeder weiß eigentlich, wie breit ein Schneepflug ist. Sind die Straßen aber stets zugeparkt, kann er nicht räumen.“ Daher seine Bitte möglichst keine Fahrzeuge am Straßenrand zu parken – und wenn so weit rechts wie nur möglich. „Das hilft uns schon ungemein.“

Für den Moment gelte es weiter abzuwarten, da das größte Unwetter erst für den Mittwoch, 17. Januar 2024, vorausgesagt sei. „Es wird sich zeigen, wie viel Schnee wir bekommen. Es könnten bis zu 40 Zentimeter sein.“

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird.



Der Winter kommt mit Schnee und kalten Temperaturen zurück nach #Göttingen



befreit euer vom #Schnee, achtet auf #Eisplatten auf dem Dach

#RuntervomGas, vereinzelt kann es #Glatt sein

plant mehr Fahrtzeit ein ⏲

— Polizei Göttingen (@Polizei_GOE) January 15, 2024

