Mitmachen erwünscht: Bad Sachsa putzt sich am 25. März heraus

Bad Sachsa. Der Putztag geht in die Bad Sachsa in die dritte Runde. So ist der Ablauf geplant, hier kann man sich anmelden

Die Idee ist so einfach wie ihr Name: „Bad Sachsa putzt sich (wieder) raus“ heißt es wieder am Samstag, dem 25. März. Die Verantwortlichen der Ideen-Auffangstation, Tourist-Information und Stadtverwaltung von Bad Sachsa laden Einwohnerinnen, Einwohner aber auch Gäste gleichermaßen zum mittlerweile dritten großen Putztag in der Uffestadt ein.

Arbeitskleidung und Werkzeug nicht vergessen

Treffpunkt für alle Interessierten, die die Aktion unterstützen möchten, ist am 25 März. Juli um 9 Uhr beim Haupteingang des Rathauses, Bismarckstraße 1. Nach einer kurzen Einweisung und der Übergabe von passenden Leuchtwesten können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann kleine Gruppen bilden und an deiner Pinnwand zeigen, welche Bereiche sie vom Wohlstandsmüll befreien möchten – und dann kann es schon losgehen. Wer helfen möchte, der sollte entsprechende Arbeitskleidung tragen und Werkzeug wie Besen, Schrubber, Lappen, Eimer, Harken, vor allem aber auch Handschuhe nicht vergessen mitzubringen.

Für die Aktion wurde bereits im Jahr 2021 eine eigene Facebook-Seite eingerichtet wurde. Auf https://bit.ly/3qC0zlv können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Ergebnis ihrer Arbeit posten, gern auch mit einem Vorher-Nachher-Vergleich. Ganz einfach geht dies auch mit einem QR-Code, der wieder für die Aktion erstellt wurde.

Resonanz an Helfern ist bereits im Vorfeld groß

Hauptorganisator Hubertus Krieghoff von der Tourist-Information im Gespräch ist aber bereits jetzt begeistert von der Einsatzfreude der Menschen. Ob vom Harzklub, den Geflüchteten aus der Ukraine oder aber Mitglieder von Wir für den Südharz, „die Resonanz ist bereits wirklich gut, wir haben viele Anmeldungen bereits.“ Wer auch mitmachen möchte, kann sich gern im Vorfeld bei der Tourist-Info, am besten per E-Mail an info@bad-sachsa-urlaub.de anmelden. „Natürlich freuen wir uns auch über jeden, der so vorbeikommt, denn jede helfende Hand wird gebraucht“, betont Krieghoff.

Eine Anmeldung wäre aber dennoch gut, da die Helferinnen und Helfer Warnwesten erhalten und nach dem Abschluss der Aktion um 13 Uhr es ein gemeinsames Grillen und Getränke gibt, die seitens der Bädergesellschaft Bad Sachsa gesponsort werden.

