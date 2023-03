Suzanne Bohn tritt erneut in Bad Sachsa auf.

Kultur im Südharz In Bad Sachsa: Französische Kult-Sängerin Barbara im Portrait

50 Jahre – so lange besteht bereits die Städtepartnerschaft zwischen Bad Sachsa und Castelnau-de-Médoc in Frankreich. Im Sommer wird das Jubiläum seitens der Deutsch-Französischen-Gesellschaft (DFG) in Bad Sachsa ausgiebig gefeiert. Im Jubiläumsjahr der DFG setzt auch das Kulturforum Bad Sachsa auf Veranstaltungen mit „französischem Touch“.

Auftakt für Aktionen

Den Auftakt bildet am 31. März im Kursaal von Bad Sachsa eine Veranstaltung mit Suzanne Bohn, die schon mehrfach in der Uffestadt zu hören war. „Dabei ist ihr beeindruckender Vortrag über das schlimme Attentat bei der französischen Satirezeitung „Charlie Hebdo“ sicher noch vielen in Erinnerung“, erklärt Helene Hofmann, Vorsitzende des Kulturforums.

Suzanne Bohn stellt bei ihrem Gastspiel Ende des Monats nun die französische Chansonsängerin Barbara (1930-1997) vor.

Chanson „Göttingen“ hierzulande am bekanntesten

In Frankreich war diese Künstlerin Kult, war sie doch neben zahlreichen männlichen Chansoniers und neben Anne Sylvestre die einzige Frau, die eine große nationale und über Frankreich hinausreichende Karriere machte. In Deutschland ist das Lied „Göttingen“ am bekanntesten.

Barbara war eine der Sängerinnen, die extensiv Persönliches und sehr Intimes besungen hat. Von sich selbst sagte sie: „Meine Lieder fußen auf meiner Lebenserfahrung. Sie handeln ausschließlich von Dingen, die ich erlebt habe oder die wir alle erlebt haben“.

Bewegte Biografie erläutern

Die deutsch-französische Conférencière Suzanne Bohn, die seit mehr als 30 Jahren in Deutschland über französische Themen referiert, wird die Besucherinnen und Besucher in eine bewegende und spannende Frauenbiographie entführen. „Sie zeigt auf, dass sich Barbara als eine Sängerin der Liebe verstand, die generös Liebe um sich herum gespendet hat und deren größte Liebe das Publikum war, wie sie selbst sagte“, gibt Helene Hofmann einen Ausblick auf das, was die Besucher an dem Abend erwarten können.

Der Vortrag von Suzanne Bohn, durch Lieder von Barbara ergänzt, findet am Freitag, dem 31. März, um 19 Uhr im Blauen Salon im Kurhaus von Bad Sachsa statt.

Der Vorstand und die Mitglieder vom Kulturforum Bad Sachsa freuen sich auf diesen besonderen Abend und hoffen auf zahlreiche Gäste.

Der Eintritt zu dem Vortrag ist frei, am Ausgang wird um eine Spende gebeten.

