1100 Bäume für besseres Trinkwasser werden im Südharz gepflanzt

Von wegen Winterpause: Die Wintersaison haben die Mitglieder des Vereins zur Erhaltung von Natur und Kultur Südharz (VNK) für vielfältige Pflegearbeiten, bei denen Bäume und Gebüsche entnommen wurden, genutzt. Sei es auf dem Geiersberg in Walkenried oder im Schulholz in Wieda, es wurde viel getan. Wegen naturschutzrechtlicher Vorgaben dürfen diese Arbeiten erst wieder im Oktober fortgeführt werden.

„Das ist aus unserer Sicht auch richtig, da wir in der Brut- und Setzzeit der Fauna eine ruhige Aufzuchtphase bieten möchten. Ab Oktober werden wir dann entsprechende Arbeiten im Schulholz und am Geiersberg fortführen. Diese Arbeiten werden dann nicht mehr in einem so großen Umfang geschehen wie bisher, da wir in dieser Wintersaison schon mehr schafften als geplant“, bilanziert der Vorsitzende Jörg Köttner. Ruhig wird es für die Mitglieder aber dennoch nicht, wie der Vorstand in der Vorschau der Jahresplanung erklärt.

Roterlen und Stieleichen pflanzen

Und auch jetzt kehrt keine Frühjahrsmüdigkeit ein. Bereits am Samstag, 4. März, ist die nächste Aktion geplant. Dann bietet der VNK Südharz die zweite Obstbaumschnittschulung an.

Am 18. März geht es wieder in das Steinatal. Dort will man die bereits im letzten Jahr begonnene Bepflanzung des Steinabaches zur Uferstabilisierung und Verbesserung der Trinkwasserqualität fortführen und abschließen. Hierzu sollen 1.000 Roterlen und 100 Stieleichen gepflanzt werden.

Am 25. März bietet der Verein eine Rundreise zu seinen verschiedenen Projekten an. „Wir möchten zeigen, was wir im letzten Jahr mit unseren Mitgliedern und Helfern, ermöglicht durch unsere Sponsoren in den jeweiligen Projekten erarbeiteten. Dabei werden wir in die Projektideen- und -planung sowie deren Durchführen einweisen“. Treffen für alle Interessierten ist an dem Tag um 10 Uhr am Parkplatz am Freizeitzentrum in Walkenried.

Rundreise zu den Projekten

Danach kehrt dann doch etwas Ruhe ein, denn erst im Juni geht es weiter mit den Aktionen des Vereins. Am 10. Juni um 10 Uhr ist Treffpunkt am Parkplatz des ehemaligen Hotels Zur Krone in Wieda für eine besondere Vorführung.

„An diesem Tag führen wir ein Pferdeschaurücken im Hutewald Schulholz mit anschließendem Viehauftrieb durch. Der erfahrene Pferderücker und Forstunternehmer Uwe Walter aus Benneckenstein wird uns zeigen, wie ohne Maschinenkraft Holz aus schwierigem Gelände geborgen werden kann. Dabei wird der zweite Vorsitzende des Pferderückerverbandes aus Mecklenburg-Vorpommern die Arbeiten erklären. Weiterhin wird mit einem Infomobil das Thema beschrieben und erklärt. Wir bieten natürlich auch leckeres Essen und Getränke vor Ort an“.

Aktion mit der Oberschule

Für den Vorstand ist es auch wichtig zu erwähnen, dass dies nur einige der verschiedenen Aktionen sind. So werden zwei Vereinsmitglieder mit Schülern der Oberschule Bad Sachsa in einer AG Nisthilfen bauen. Die Firma Gartenbosse stellt hierfür, wie auch schon für andere Projekte, die Materialien kostenfrei zur Verfügung. Weiterhin sind Naturjugendspiele mit der Grundschule in Walkenried in Planung. „Nach der großen Krokuspflanzaktion in Bad Sachsa möchten wir dieses Projekt weiterhin verfolgen und erweitern“, sagt Jörg Köttner.

Auch ein weiteres Großprojekt steht nach wie vor im Fokus – die Umgestaltung des Geiersbergs in Walkenried. „Nachdem dann unsere erste Einsaat am Waldpark Geiersberg hoffentlich in Blüte stand, werden wir im Herbst mit der Pflanzung der Streuobstwiese vor Ort beginnen. Am Geiersberg werden auch die ersten Bänke aufgebaut.“ Diese baut Claus Eggert vom Verein „Wir Walkenrieder“. Für den Vorstand ist diese Hilfe umso wichtiger, zeigt sie doch, wie gut der VNK und die Wir Walkenrieder zusammenarbeiten für das Wohl aller. „Gleiches gilt auch für den Harzklub-Zweigverein Bad Sachsa. Jeder hat seine Stärken und zusammen können wir eine Menge schaffen.“

Gemeinsam mehr bewegen

In Bezug auf den Klosterort kann Köttner noch eine Neuerung bekanntgeben. Seit diesem Monat darf der VNK einen Schaukasten am Kiosk in Walkenried mit entsprechendem Infomaterial bestücken. Dies erfolgte auf Initiative der Schriftführerin des Vereins, Ute Valentin.

„Wir durften lernen, dass es besser ist, wenn man sich an dem in einer tollen Gemeinschaft Geschafften orientiert und nicht an den Meckerern, die, wenn es um die Sache geht, abtauchen. Wir bleiben am Ball“, fasst Jörg Köttner noch einmal zusammen.

Weitere Informationen

An der Mitarbeit im Verein interessierte Personen sowie Menschen, die spenden möchten, können sich per E-Mail an kontakt@vnk-suedharz.de oder unter Telefon 0151/20089097 melden. Weiteres über den Verein gibt es unter www.vnk-suedharz.de.

