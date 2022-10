20.000 Krokusse: Sachsaer Vitalpark soll Blütenmeer werden

Ein Meer von Krokusblüten – genauer gesagt etwa 20.000 – diese sollen im Frühjahr 2023 den Vitalpark in Bad Sachsa besonders aussehen lassen.

Aber vor dem Blick aufs Blütenmeer in 2023 stand erst einmal harte Arbeit, denn die 20.000 Blumenzwiebeln mussten erst einmal in das Erdreich gebracht werden. Dafür konnten die Verantwortlichen des Vereins zur Erhaltung von Natur und Kultur (VNK) Südharz, junge und alte ehrenamtliche Helferinnen und Helfer begrüßen. Gemeinsam mit Klassen der Grundschule, der Oberschule, des Gymnasiums Pädagogium sowie Mitgliedern vom Harzklub-Zweigverein Bad Sachsa, der Tourist-Informationen und engagierten Einwohnerinnen und Einwohnern galt es, auf zuvor mit Sägespänen eingeteilten Bereichen, die Krokusse einzupflanzen.

Das Team der Tourist-Info Bad Sachsa half auch beim Pflanzen mit. Foto: Thorsten Berthold / HK

Das VNK-Team um Projekt-Leiterin Ute Janich und den Vorsitzenden, Jörg Köttner, erklärten zu Beginn vor allem den Schulklassen die Arbeiten. Aber auch mit dem Spaten legten die VNK-Mitglieder wie auch das Team der Tourist-Info selbst mit Hand an – und hatten vor allem beim Einsetzen mit den Kindern und Jugendlichen ihren Spaß. War es morgens noch leicht frostig, schien ab dem späten Vormittag die Sonne und ab mittags wurde es fast wieder sommerlich. Bei den Arbeiten wurden die Helfer und Verantwortlichen auch immer wieder von Gästen und Einwohnern, die im Vitalpark spazieren gingen, angesprochen, was die dort vornahmen.

Farbenprächtige Frühlingsboten und Nektarspender

Die Frage, warum für das Pflanzen Krokusse gewählt wurden, konnte Ute Janich leicht erklären. „Krokusse gehören zu den ersten Frühlingsboten und erfreuen die Menschen nach einem langen, dunklen Winter mit ihrer Farbpracht. Vor allem in großen Mengen beeindrucken sie als wahrer Blütenteppich.“ Und das sollte bei der Masse an 20.000 Blumen, die gepflanzt wurden, kein Problem sein. Aber auch aus ökologischen Gründen fiel die Wahl auf die Krokusse, die von der Stadtverwaltung Bad Sachsa, der GLC und Bad Sachsa Holding gesponsort wurden. Die Pflanzen sind zwar in der Region nicht heimisch, verwildern aber leicht und können daher schnell Parks bereichern. Zudem sind sie wichtige Pollen- und Nektarspender für Insekten.

Lesen Sie auch: Was der VNK Südharz alles erreichen will

Und auch aus Sicht der Stadtverwaltung bieten sie Vorteile. Einmal richtig gesetzt, vermehren sich die Krokusse ohne weitere Pflege und blühen über viele Jahre oder gar Jahrzehnte.

Bildergalerie- 20.000 Krokusse in Bad Sachsa gepflanzt Bildergalerie- 20.000 Krokusse in Bad Sachsa gepflanzt Mit Schulklassen und freiwilligen Helfern pflanzt der Verein zur Erhaltung von Natur und Kultur Südharz im Vitalpark von Bad Sachsa ca. 20.000 Krokusse. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- 20.000 Krokusse in Bad Sachsa gepflanzt Mit Schulklassen und freiwilligen Helfern pflanzt der Verein zur Erhaltung von Natur und Kultur Südharz im Vitalpark von Bad Sachsa ca. 20.000 Krokusse. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- 20.000 Krokusse in Bad Sachsa gepflanzt Mit Schulklassen und freiwilligen Helfern pflanzt der Verein zur Erhaltung von Natur und Kultur Südharz im Vitalpark von Bad Sachsa ca. 20.000 Krokusse. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- 20.000 Krokusse in Bad Sachsa gepflanzt Mit Schulklassen und freiwilligen Helfern pflanzt der Verein zur Erhaltung von Natur und Kultur Südharz im Vitalpark von Bad Sachsa ca. 20.000 Krokusse. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- 20.000 Krokusse in Bad Sachsa gepflanzt Mit Schulklassen und freiwilligen Helfern pflanzt der Verein zur Erhaltung von Natur und Kultur Südharz im Vitalpark von Bad Sachsa ca. 20.000 Krokusse. Foto: Thorsten Berthold / HK



Bildergalerie- 20.000 Krokusse in Bad Sachsa gepflanzt Mit Schulklassen und freiwilligen Helfern pflanzt der Verein zur Erhaltung von Natur und Kultur Südharz im Vitalpark von Bad Sachsa ca. 20.000 Krokusse. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- 20.000 Krokusse in Bad Sachsa gepflanzt Mit Schulklassen und freiwilligen Helfern pflanzt der Verein zur Erhaltung von Natur und Kultur Südharz im Vitalpark von Bad Sachsa ca. 20.000 Krokusse. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- 20.000 Krokusse in Bad Sachsa gepflanzt Mit Schulklassen und freiwilligen Helfern pflanzt der Verein zur Erhaltung von Natur und Kultur Südharz im Vitalpark von Bad Sachsa ca. 20.000 Krokusse. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- 20.000 Krokusse in Bad Sachsa gepflanzt Mit Schulklassen und freiwilligen Helfern pflanzt der Verein zur Erhaltung von Natur und Kultur Südharz im Vitalpark von Bad Sachsa ca. 20.000 Krokusse. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- 20.000 Krokusse in Bad Sachsa gepflanzt Mit Schulklassen und freiwilligen Helfern pflanzt der Verein zur Erhaltung von Natur und Kultur Südharz im Vitalpark von Bad Sachsa ca. 20.000 Krokusse. Foto: Thorsten Berthold / HK

„Die einzig wichtige Maßnahme ist, dass die Krokuswiesen nicht vor Ende Mai gemäht werden dürfen, damit die Pflanzen Kraft sammeln können für das nächste Jahr“, erklärt Ute Janich. Insofern müssten Gäste und Einheimische im Frühjahr ein gewisses wildes Aussehen hinnehmen, um später umso mehr Blütenwiesen genießen zu können. Auch insgesamt bittet die Projektverantwortliche um Geduld. „Auch Wühlmäuse oder schlechtes Wetter können im ersten Jahr dafür sorgen, dass weniger Pflanzen blühen, aber da bedarf es eben einer gewissen Ruhe und Geduld.“

Lesen Sie auch: So soll der Geiersberg 2.0 aussehen

Sollte das Anpflanzen im Vitalpark gut gelingen, so plant der VNK bereits weitere Aktionen in der Uffestadt. Wer dieses oder andere Projekte des VNK unterstützen möchte, kann dies in vielfältiger Form tun. Entweder durch eine finanzielle Spende an das Konto des Vereins – DE96 2635 1015 0215 3249 06 – oder als Helfer. Denn gerade neue Mitglieder sind für den Verein, der jetzt knapp ein Jahr besteht und verschiedenste Projekte neben den Krokuswiesen in Bad Sachsa bereits vorgenommen hat, gerngesehen. Beispielsweise pflanzte man im Frühjahr nahe der Talsperre in Steina1.000 Bäume und Sträucher, um die Wasserqualität zu verbessern. Und jüngst fand auch die erste große Aktion auf dem Geiersberg in Walkenried statt.