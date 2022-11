Letzter Arbeitseinsatz 2022 im Waldpark Geiersberg steht an

Walkenried. Südharzer Verein will bei seiner letzten Aktion in diesem Jahr Senioren eine weihnachtliche Überraschung bereiten.

Mitglieder des Vereins zur Erhaltung von Natur und Kultur im Südharz (VNK), Helfer aus Walkenried und Umgebung und ukrainische Mitbürger haben im Herbst diesen Jahres mit nur drei Arbeitseinsätzen den Waldpark am Geiersberg in Teilabschnitten wieder hergerichtet. Dazu haben sie Gehölze und Bäume freigeschnitten, Ausblicke geöffnet und zur Erholung einladende Plätze geschaffen.

Es sind Schweißperlen geflossen und mancher Muskelkater durfte die Teilnehmer auch noch Tage später an die Arbeitseinsätze erinnern. Gemeinsam etwas durch körperliche Arbeit schaffen, dabei Freude in der Gruppe zu haben und eine gute Sache für Mensch und Natur zu schaffen, hat die Teilnehmenden verbunden, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Auch außer den Helfern hatte der Verein eine Menge Unterstützung, zum Beispiel durch Spenden und das Seniorenheim Hofer, das Kaffee und Kuchen zur Stärkung bereitstellte.

Weihnachtsbaum für Senioren

Am 26. November steht der letzte Arbeitseinsatz in diesem Jahr an. Dabei sollen die bisher bearbeiteten Bereiche in einen ansehnlichen Endzustand versetzt werden. Außerdem soll ein Weihnachtsbaum vor dem Seniorenheim aufgestellt und dekoriert werden. Den Baum hat das Stadtforstamt Bad Sachsa zur Verfügung gestellt. Lesen Sie auch: Weihnachtsmärkte in Osterode & Südharz- Der Überblick 2022

Ab Mittag werden wir am Geiersberg gemeinsam mit den Helfern eine Stärkung zu uns nehmen, die das Seniorenheim sponsert. Zum Nachtisch gibt es Honigbrötchen mit dem Honig einiger in und um Walkenried aktiven Imker, die in unserem Verein einen erheblichen Teil der Mitglieder bilden.

Ausblick auf 2023

Damit ist das Projekt Geiersberg bei weitem natürlich nicht abgeschlossen. Für 2023 wird der VNK die Pflegearbeiten fortführen. Für das Frühjahr plant der Verein die Einsaat der ersten Blühwiese, die Pflanzung des Mammutwaldes mit einer Beimischung von Roteichen vom Geiersberg, die Überarbeitung der Bänke inklusive Schaffung von Ruheräumen, die Bepflanzung des Wäldchens mit Frühblühern durch Schüler und weitere Waldjugendspiele.

Diese Ziele sind nur durch entsprechende finanzielle Mittel durchführbar. Der Verein setzt darauf, dass wie in der Vergangenheit zur rechten Zeit aus irgendeiner Quelle etwas in seinen Finanztopf fließt, etwa aus Fördermitteln oder durch die Spendenbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger. Wer Gutes tut, wird auch die Möglichkeit dazu bekommen, sind sich die Vereinsmitglieder sicher.

Wer lebt am Geiersberg?

Viele Einwohner Walkenrieds, die Bewohner des Seniorenheims und die Schüler der Grundschule halten sich regelmäßig in unmittelbarer Nähe des Geiersbergs auf. Deshalb möchte der VNK den Geiersberg für die Zukunft als einen Ort der Verbindung zwischen den Generationen herrichten. Dies kann Menschen zusammenführen und Verständnis füreinander schaffen.

Helfer sind im Verein stets willkommen. Interessenten für die Mitarbeit oder eine Spende können sich melden unter kontakt@vnk-suedharz.de oder direkt beim Projektleiter Sascha Störmer unter 0175 2938000. Näheres über den Verein steht im Internet unter www.vnk-suedharz.de.