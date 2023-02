Fast wie im Film: Immobilien sind Dauerthema in Walkenried

„Das Thema Immobilien in Walkenried entwickelt sich wie ein Film in Hollywood“, meint unser Redakteur in seiner Kolumne – und hofft auf ein Happy End.

Es gibt Termine, oder aber auch Geschichten, über die man als Journalist berichtet, die fühlen sich an, als hätte Hollywood sie schon einmal verfilmt. Gerade fühle ich es sogar so, dass gleich mehrere Filmklassiker gemeinsam die Situation beschreiben: Die Protagonisten benehmen sich wie bei „Asterix erobert Rom“, die Berichterstattung fühlt sich an wie bei „Und täglich grüßt das Murmeltier“ und das Ergebnis? Ja das trifft ein Filmtitel passend: „Die unendliche Geschichte“

Worum es geht, mag sich mancher jetzt fragen? Es geht um das Dauerstreitthema Immobilienverkäufe in der Gemeinde Walkenried. Denn exakt dies Thema fühlt sich eben an wie eine unendliche Geschichte. Bedenkt man allein, was im letzten Jahr alles an Sitzungen abgehalten wurde, um darüber zu sprechen. Und dann gab es sogar schon eine Vorlage mit einer möglichen Verkaufsliste, die in letzter Sekunde von der Tagesordnung des Gemeinderates Walkenried verschwand.

Inmitten dieser Planung kommt nun die CDU Wieda und will den Reset-Knopf drücken. Deren Vertreter waren zwar in alle Planungen eingebunden, haben aber mal schnell ein eigenes Konzept entwickelt, wie sie sich die Verkäufe für Wieda vorstellen – oder eben vor allem wie nicht. Da kommt „Asterix“ zum tragen, mit der Suche nach dem berühmten „Passierschein A38“. Dieser ist auf reellem Weg nicht zu erhalten, wie auch die angestrebte Lösung der Christdemokraten, den Status quo bei den Gebäuden im Ort zu wahren und kaum eines abgeben zu müssen. Und das, wo allen klar ist, dass die Gemeinde Walkenried kein Geld hat. Wobei: Eigentlich sollte es doch Fördermittel geben, doch davon spricht die CDU jetzt nicht mehr.

Aus Sicht des Berichtenden kommt man sich daher vor wie Bill Murray in „Und täglich grüßt das Murmeltier“ – gefangen in einer Zeitschleife, und verdammt immer wieder das gleiche zu erleben. Aber hey: vielleicht gibt es am Ende ja noch ein Happy End.