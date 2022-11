Das Xperiment konzertiert im Kloster Walkenried

Am zweiten Adventswochenende, 3. und 4. Dezember, findet wieder der Walkenrieder Weihnachtsmarkt auf dem Klostervorplatz vor der Kulisse der mittelalterlichen Zisterzienserabtei statt. Auch in diesem Jahr lockt er mit kulinarischen Angeboten, allerlei Kunsthandwerk und dekorativen Geschenkideen.

Konzert im Kreuzgang

Höhepunkt des Rahmenprogramms, das das Zisterziensermuseum im Kreuzgang des Klosters beisteuert, ist der Auftritt des Chors „Das Xperiment“ am Samstag, 3. Dezember, um 19 Uhr. Karten sind ab dem 25. November an der Museumskasse erhältlich. „Unser erstes eigenes Konzert seit fast drei Jahren führt uns ausgerechnet an einen der schönsten A-cappella-Orte unserer Region, in das Zisterzienser Museum Kloster Walkenried“, freut sich Chorleiter André Wenauer.

„Dank der einzigartigen Atmosphäre des doppelschiffigen Kreuzgangs und seiner hervorragenden Akustik können sich auch die Gäste auf ein besonders stimmungsvolles Konzert freuen“, heißt es dazu vonseiten der Veranstalter. Der Chor bietet eine Stunde lang ein abwechslungsreiches Repertoire an weihnachtlicher Musik: Von klassisch bis modern, von Ballade bis Latin ist alles dabei. „In eindrucksvoller Kulisse ist das Adventskonzert für alle Generationen eine perfekte Einstimmung auf die Weihnachtszeit“, laden die Veranstalter ein.

Karten kosten 7,50 Euro pro Person und sind ab dem 25. November an der Museumskasse erhältlich. Am 3. Dezember öffnet die Abendkasse ab 18 Uhr. Reservierte Karten müssen bis 18.30 Uhr abgeholt werden, wenn möglich gerne auch schon einige Tage vorher. Weitere Informationen zum Konzert und zum weiteren Begleitprogramm des Walkenrieder Weihnachtsmarktes sind unter www.kloster-walkenried.de zu finden. Ferner weisen die Veranstalter darauf hin, dass der Kreuzgang im Winter so kühl wie zur Zeit der Mönche ist. Warme Kleidung wird empfohlen.