59-Jährige aus Bad Sachsa vermisst

Bad Sachsa. Die Polizei Bad Lauterberg musste davon ausgehen, dass die Frau sich in einer hilflosen Lage befinden oder in Braunschweig aufhalten könnte

Die Polizei Bad Lauterberg fahndete nach einer vermissten Frau aus Bad Sachsa. Diese hätte sich unter Umständen auch in Braunschweig aufhalten können (Symbolfoto).

Die Polizei Bad Lauterberg hat am Freitag, 25. November, nach einer vermissten Frau aus Bad Sachsa gesucht. Laut Polizeiangaben war davon auszugehen, dass die 59-Jährige sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Mittlerweile wurde die Fahndung eingestellt, denn die Frau konnte wohlbehalten aufgefunden werden.

Die seit Freitagvormittag vermisst gewesene Frau aus Bad Sachsa ist am Abend gegen 21 Uhr am Bahnhof von Bad Harzburg wohlbehalten aufgegriffen worden. Eine Taxifahrerin hatte die mit Bild gesuchte 59-Jährige wiedererkannt und die Polizei informiert. „Wir bedanken uns bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die unsere Suche nach der Vermissten unterstützt haben“, so die Polizei. Die Öffentlichkeitsfahndung sei damit eingestellt.