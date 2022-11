Ticketverlosung: Revival der legendären Salztal Pool Dance Disco

Im Salztal Paradies Bad Sachsa steigt eine Pool Dance-Party – die erste seit zwölf Jahren. Und Leserinnen und Leser des Harz Kuriers haben die Chance, Tickets zu gewinnen.

Die Party beginnt am Samstag, 26. November, um 19 Uhr. Bis 2 Uhr soll im Salztal Paradies an der Talstraße 28 gefeiert werden.

Bei Musik von DJ Keewoo vom DJ-Team „Klangvoller“, einer Lichtshow inklusiv LED-Leinwand von DG Lighting und einer Auswahl an Drinks an einer etwa zehn Meter langen Bar wird die Nacht zum Tag. Das große Wellenbecken wird als mit Wasser gefüllte Tanzfläche dienen. Der angrenzende Bereich rund um das Wellenbecken gehört zur Partyfläche und bietet Sitzmöglichkeiten für all diejenigen, die eine Pause benötigen oder in Ruhe ihre Drinks genießen möchten.

So funktioniert die Pool-Party im Salztal Paradies Bad Sachsa

Zu beachten gibt es Kleinigkeiten: Badekleidung ist erwünscht, jedoch keine Pflicht. Straßenschuhe sind nicht erlaubt, bitte entweder barfuß oder mit Flip-Flops das Schwimmbad betreten. Die Umkleidekabinen und Spinde sind geöffnet. Gegen einen kleinen Aufpreis stehen – solange der Vorrat reicht – wasserdichte Bauchtaschen zum Verstauen von Schlüssel, Geld, Handy & Co zur Verfügung.

Geschäftsführer Thomas Döbber-Rüther blickt voller Vorfreude auf die Partynacht im Salztal Paradies. „Mit dem Revival der Salztal Pool Dance Disco reaktivieren wir eine weitere großartige Veranstaltung im abwechslungsreichen Jahresprogramm des Salztal Paradies. Den Menschen in der Region, die unsere Aktivitäten so zahlreich annehmen, wollen wir ein weiteres Highlight schaffen. Das ist natürlich nicht nur eine Party für die ganz junge Generation. Wir warten auf alle, die auch damals dabei waren!“

Außerdem kündigt Döbber-Rüther im Tourismusausschuss für das Jahr 2023 eine monatliche Kinderpoolparty an. Weitere Informationen dazu folgen.

Verlosung

Wir verlosen 2 x 10 Tickets! Bitte schicken Sie bis Freitagabend, 17 Uhr, eine E-Mail an: badsachsa-harzkurier@funkemedien.de mit Ihrem Namen, dem Namen Ihrer Begleitung und Ihrer Telefonnummer. Wir rufen Sie im Falle eines Gewinns an.

Tickets gibt es außerdem für 12 Euro im Vorverkauf online über Eventbrite zu erwerben: http://bitly.ws/w9vJ oder an der Abendkasse für 15 Euro.