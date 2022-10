Demenz: Hilfe beim Helfen in Zorge erlernen

Die Mitglieder der Alzheimer Gesellschaft Harz bieten auch in diesem Jahr einen kostenlosen Wochenendkurs für Angehörige und Interessierte an. Die Schulung wird seit Jahren unterstützt von der Barmer Krankenkasse und findet in Zorge, Seniorenzentrum Lamm, Waldsaumweg 20 statt. Am 14. und 15. Oktober werden Manuela Oehler und Jutta Kindereit, beide im Vorstand der Gesellschaft, den Kurs moderieren.

Austausch ist wichtig

Themen sind Wissenswertes über Demenz, Pflegeversicherung, Entlastungsangebote, Informationen zu rechtlichen Fragen, Demenz verstehen, Kommunikation, Umgang und herausfordernde Situationen im Alltag. Der Austausch untereinander wird ein wichtiger Bestandteil des Seminars sein, soll stärken und ermutigen.

Kursbeginn ist Freitag, 14. Oktober, um 16 Uhr und wird Samstag, 15. Oktober, ganztägig fortgesetzt ab 9.30 Uhr.

Anmeldungen sind unter Telefon 05586-8040 (Seniorenzentrum) und per E-Mal unter mail@demharz.de möglich.