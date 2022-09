Spielmannszug der Feuerwehr Walkenried feiert 40. Geburtstag

Walkenried. Zwei Tage lang wird der runde Geburtstag der Spielleute auf dem Kupferberg in Walkenried gefeiert. Das ist alles geplant

Sie sind bestens bekannt in der gesamten Region für ihre Musik: die Mitglieder des Spielmannszuges der Freiwilligen Feuerwehr Walkenried. An diesem Wochenende kann der Verein auf sein 40-jähriges Bestehen zurückblicken, was natürlich ausgiebig gefeiert werden soll.

Auf dem Kupferberg wird gefeiert

Auftakt ist am Freitag, 30. September, mit einer großen Disco ab 21.30 Uhr im Schützenhaus auf dem Kupferberg.

Nach einer vermutlich für viele Spielleute kurzen Nacht geht es am Samstag, 1. Oktober weiter. Ab 18 Uhr wird erneut auf dem Kupferberg zur großen Oktoberfest-Disco eingeladen. Zunächst wird die Lonauer Blaskapelle für Musik sorgen und im Anschluss DJ Alex B auflegen. Dazu werden passend zum Namen bayerische Schmankerln als Speis und Trank gereicht.

Freier Eintritt zur Party

Der Eintritt zu der Party am 1. Oktober ist dabei frei, die Verantwortlichen des Spielmannszuges hoffen auf viele Einwohner und Gäste, die mit ihnen ihren Geburtstag zelebrieren möchten.