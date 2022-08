„F2811“: die mobile Kommandozentrale der Feuerwehr Walkenried

Bei der Feierstunde: Der stellvertretende Gerätewart Benjamin Eggert steigt in den neuen Einsatzleitwagen ein. Daneben befindet sich der Vorgänger, der nach 25 Jahren in den Ruhestand verabschiedet wird.

Seine Feuertaufe hat „F2811“ bereits bravourös bestanden: Beim Großbrand am ehemaligen Schwimmbad in Wieda konnte der neue Einsatzleitwagen (ELW) der Ortsfeuerwehr Walkenried zeigen was er kann. Und obwohl der ELW nunmehr bereits Einsatzerfahrung hat, zeigte dass der MAN seiner Aufgabe zur Führung und Koordination bestens nachkommt, überreichte Gemeindebürgermeister Lars Deiters erst jetzt symbolisch bei der offiziellen Übergabe die Fahrzeugschlüssel an Gemeindebrandmeister Tobias Mielke. Etwa 92.000 Euro hat die Kommune in das Auto investiert, eine gute und sinnvolle Anlage wie bei der Feier zur Übergabe von vielen Seiten analysiert wurde.

Schlagkraft der Feuerwehr wird erhöht

„Das ist ein guter Tag für die Bevölkerung und für die Feuerwehr gleichermaßen“, erklärte Mielke. „Mit dem ELW erhöhen wir die Schlagkraft der Feuerwehr und damit die Sicherheit, was für die Bevölkerung gut ist. Aber auch für die Feuerwehr ist die offizielle Inbetriebnahme eines neuen Fahrzeuges stets etwas Besonderes. Das ist ein Erinnerungspunkt im Leben eines Feuerwehrmannes bzw. einer Feuerwehrfrau.“

Der Gemeindebrandmeister erklärte auch kurz die technischen Daten rund um das Fahrzeug. Es handelt sich um ein MAN Fahrgestell, das von der Firma GSF aufgebaut wurde. Es erfüllt alle Voraussetzungen, um im Ernstfall eben für die Führung und Koordination von taktischen Einheiten. Dabei kann „F2811“ autark agieren, hat ein Notstromaggregat dabei, einen PC integriert, Digitalfunk und kann sogar selbst WLAN erzeugen. „Aber auch traditionelles Kartenmaterial haben wir dabei.“ Und eines war den Verantwortlichen auch wichtig: Der ELW kann auch dazu genutzt werden, Einsatzkräfte mitzunehmen. Dazu wurde im Bereich der Technik etwas abgespeckt, „aber wir haben alles im Fahrzeug, was wir brauchen“, betont Mielke.

Bildergalerie- Feuerwehr Walkenried nimmt ELW in Betrieb Bildergalerie- Feuerwehr Walkenried nimmt ELW in Betrieb Bei einer Feierstunde mit Politik, Verwaltung und Vertretern der Feuerwehren aus Wieda und Zorge nimmt die Freiwillige Feuerwehr Walkenried ihren neuen Einsatzleitwagen offiziell in Betrieb. Foto: Thorsten Berthold / HK

All das hat auch seinen Preis: Inklusive der Umbauten kostet das Fahrzeug etwa 92.000 Euro, hätte man alles genommen was geht, hätte der Preis bei 180.000 Euro liegen können. „Natürlich ist es immer noch viel Geld, aber mit diesem Einsatzleitwagen können wir die Lagen, die wir abarbeiten können und sollen, beherrschen, es ist hervorragend für unsere Gemeinde.“

Alter Einsatzleitwagen ist 25 Jahre alt

Tobias Mielke zeigte sich für die Feuerwehren auch dankbar für die Unterstützung seitens der Verwaltung und des Rates. Er erinnerte aber auch daran, dass mit der offiziellen Inbetriebnahme von „F2811“ nach nunmehr auch die Dienstzeit des alten ELW „ZM52“, einem mittlerweile 25 Jahre alten VW T4, endet.

Sehen können ihn die Einwohnerinnen und Einwohner in der Gemeinde Walkenried aber dennoch weiterhin. „Das Fahrzeug hat wenig Laufleistung, ist in gutem Zustand, wir werden es weiter in der Gemeinde einsetzen“, erklärte Gemeindebürgermeister Lars Deiters. Natürlich werden vorher die Aufbauten und Beschriftung der Feuerwehr abgenommen. Deiters freute sich auch sichtlich, dass man den Einsatzkräften das neue und wichtige Fahrzeug übergeben könne, auch wenn insgesamt drei Jahre verstrichen sind, bis das Fahrzeug nun seinen Weg in das Walkenrieder Depot fand.

Bei Gegrilltem und Getränken gefeiert

Daran erinnert auch Ortsbrandmeister Sebastian Herzberg. Aber er freute sich in gewisser Weise auch, dass es so lange dauerte: „Wenn wir bedenken, dass wir während der Corona-Pandemie vieles virtuell erledigen mussten, ist es doch schöner, so zusammensitzen zu können.“ Er dankte auch noch einmal Rat und Verwaltung für die Bereitstellung des Fahrzeuges. „Seine Feuertaufe hat der Einsatzleitwagen wie erwähnt bereits mit Erfolg in Wieda bestanden.“

Bei Bratwurst, Krakauer, Steak und Getränken wurde im Anschluss noch das Fahrzeug in Augenschein genommen und vor allem auch wieder die Gemeinschaft und Kameradschaft gepflegt, denn auch diese ist neben der Ausstattung wichtig für die Schlagkraft einer Feuerwehr.

Ein Einsatzleitwagen (kurz: ELW) ist in Deutschland ein Einsatzfahrzeug, das der Führung und Koordination von taktischen Einheiten der Feuerwehr, des THW, der Polizei oder anderer Hilfskräfte dient. Der in der DIN 14507 Teil 2 genormte Einsatzleitwagen 1 (ELW 1) ist das Standard-Führungsfahrzeug von vielen Feuerwehren. Bei Einsätzen bis zu mittlerem Umfang kann er eine komplette Einsatzleitung beherbergen und unterstützen.