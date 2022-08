Schützenfest: Tradition Erwesbär wird in Walkenried fortgeführt

Walkenried. Drei Tage feste feiern: 171. Schützenfest in Walkenried wird an diesem Wochenende zelebriert. So ist der Ablauf

Die Schützengesellschaft Walkenried lässt sich die gute Laune nicht vermiesen. Ab Freitag feiern die Schützenschwestern und Schützenbrüder ihr 171. Schützenfest. Höhepunkte der Veranstaltung sind der große Umzug am Samstag und das Familienfest am Sonntag.

Als Vorsitzender der Schützengesellschaft freut sich Christian Koblitz, in diesem Jahr wieder ein randvolles Programm für die Schützen und ihre Besucher bieten zu können. Immerhin 18 öffentliche Tagesordnungspunkte bietet das Programm 2022. Dazu kommen eine Punkte, die nur für Schützenschwestern und Schützenbrüder reserviert sind.

Das Ausschießen der vereinsinternen Majestäten fand bereits am vergangenen Wochenende statt. Jetzt geht es um ihre Proklamation und die Ehrung. Aber während des Festes gibt es genug Möglichkeiten als sogenannter Jedermann die eigenen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.

Feiern auf dem Berg

Die Partyzentrale ist auch in diesem Jahr wieder das Schützenheim auf dem Kupferberg. Christian Koblitz ruft alle Einwohner und Freunde des Schützenwesens auf, sich dorthin auf den Weg zu machen: „Freundschaften fangen mit Begegnungen an und manchmal dauern sie ewiglich“, zitiert der Vorsitzende der SG Walkenried.

Das Fest sei eine gute Gelegenheit, nicht nur Spaß zu haben, sondern auch neue Menschen kennenzulernen. Gerade nach zwei Jahre Pandemie und gelegentlicher Isolation sei dies besonders wichtig.

Die Schützengesellschaft Walkenried feierte eine abgespeckte Form ihres Volksfestes aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2021. Foto: Schützengesellschaft Walkenried / Verein

Auch für die Schützengesellschaft Walkenried war die zurückliegende Zeit eine schwere Phase. Deswegen bedankt sich Christian Koblitz nicht nur bei seinen Vorstandskollegen für die hervorragende Zusammenarbeit. In seinem Grußwort hebt er auch die Menschen hervor, die sich an der Vorbereitung des Festes beteiligt haben. Vor allem bei den Menschen, die die SG in der zurückliegenden Zeit mit Spenden unterstützt haben, wollen sich die Schützenschwestern und Schützenbrüder nun besonders bedanken. „Jetzt geben wir euch was zurück“, verspricht der Vorsitzende.

Die Höhepunkte

Nach Aufnahme des Fahrbetriebs auf dem Festplatz gegen 18.00 Uhr ist der erste Höhepunkt am Freitagabend der Fackelumzug mit Gedenkveranstaltung am Ehrenmal. Der Umzug beginnt um 20.20 Uhr . Anschließend erfolgt die offizielle Eröffnung des Schützenfestes mit einer Laser-Show und mit Musik von DJ Axel.

Am Samstag lebt die Tradition in Walkenried fort. Ab 10.00 Uhr zieht der Erwesbär durch den Klosterort. Wer in diesem Jahr in der Verkleidung steckt, ist ein gut gehütetes Geheimnis.

Der große Festumzug der Schützen, ihre Gäste und der Vereine und Organisationen aus dem Ort beginnt am 13. August um 15.00 Uhr. Dann zieht endlich wieder eine Festkolonne durch den geschmückten Ort. Die Einkehr des Umzugs auf dem Kupferberg ist für 16.30 Uhr vorgesehen. Die Party im Festzelt mit Livemusik von Fusion beginnt dann um 20.00 Uhr.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Familien. Aber erst einmal beginnt er mit dem Weckruf durch den Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Walkenried. Um 10.00 beginnt der ökumenische Gottesdienst im Kapitelsaal des Klosters.

Beim gemeinsamen Schützenfrühstück um 11.30 Uhr im Schützenhaus auf dem Kupferberg werden dann die Geheimnisse gelüftet und die Namen der neuen Majestäten proklamiert. Die Jedermänner hingegen werden erst eine Woche später am 21. August bekannt gegeben. Das Familienfest beginnt dann um 15.00 Uhr.

Der Schießbetrieb findet während des Schützenfestes statt. Die genauen Termine für die unterschiedlichen Altersklassen und Disziplinen finden sich im Internet unter www.sg-walkenried.de auf der Website der Schützengesellschaft.