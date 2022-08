Großes Fest: DFG Bad Sachsa feiert Partnerschaft mit Frankreich

Das Jahr 2023 wird ein ganz besonderes für die Deutsch-Französische Gesellschaft (DFG) in Bad Sachsa: der 50. Geburtstag der Partnerschaft mit Castelnau de Medoc wird begangen – mit Festtagen in Frankreich und der Uffestadt gleichermaßen.

Auftakt der Jubiläumsfeierlichkeiten ist im Juli. Vom 8. bis 16. Juli fahren Mitglieder und Freunde der DFG Bad Sachsa nach Frankreich. „Unseren französischen Freunden war es vor allem wichtig, dass wir am 14. Juli, dem Nationalfeiertag Frankreichs vor Ort sind, um mit ihnen zu feiern“, erläutert die DFG-Vorsitzende Saskia Liebing. Bislang steht fest, dass zwischen 50 und 60 Personen aus Bad Sachsa und der Umgebung in die Partnerstadt reisen werden.

Die Anfangsjahre der DFG Bad Sachsa 1973: Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunden (Serment de Jumelage – Partnerschaftseid, 13. Juli); Im Oktober: Gründung der Deutsch-Französischen Gesellschaft Bad Sachsa mit der Zielsetzung, die Partnerschaft mit Leben zu erfüllen. 1974: Im Juli: Erste Jugendfahrt von Bad Sachsa nach Castelnau 1978: Offizielle Einweihung des „Maison de l’Europe“ mit Freigabe zur Nutzung

Gegenbesuch in Bad Sachsa

Der Gegenbesuch der Freunde aus Castelnau lässt nicht lange auf sich warten – und auch hier wird in etwa die gleiche Personenzahl erwartet wie Bad Sachsaer als Gäste in die Partnerstadt reisen. Am 16. August reisen die Franzosen an – und auch ihnen wird ein breites Programm bis zum 23. August geboten: Der offizielle Empfang durch den Rat der Stadt Bad Sachsa und den Vorstand der DFG Bad Sachsa wird am Donnerstag, dem 17. August 2023, im Kurhaus stattfinden. Als besonderer Höhepunkt wird am Samstag, dem 19. August, ein großes Fest stattfinden.

Das genaue Programm wird in den kommenden Monaten vom Vorstand und weiteren Teilnehmern erarbeitet werden. Nach den beeindruckenden Festen in der Vergangenheit dürften sich Einheimische und Gäste wieder auf etwas Besonderes freuen.

Sachsaer und Franzosen feiern den Markt der Nationen Sachsaer und Franzosen feiern den Markt der Nationen Als Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 45-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft mit Castelnau-de-Médoc feierte die DFG im Ostertal. Foto: Thorsten Berthold

Sachsaer und Franzosen feiern den Markt der Nationen Anlässlich des 45-jährigen Bestehens der Partnerschaft zwischen Bad Sachsa und Castelnau-de-Médoc feierte die Dutsch-Französische Gesellschaft den Markt der Nationen. Foto: Thorsten Berthold / HK