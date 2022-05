Der Steg an der Brücke am Andreasteich in Walkenried wird saniert

Der Steg an der Brücke am Andreasteich ist komplett saniert worden.

„Wie oft war der eine oder andere von uns auf den maroden Restbalken und kleinen Eisenstangen ausgerutscht oder gestürzt“, erklärt Meike Helbing, Schriftwartin vom Verein „Wir Walkenrieder“. Neun junge Mitglieder haben es nun aber – nach gründlicher Vorbereitung – innerhalb von zwei Tagen geschafft, die Treppe und somit den Weg von Betten’s Wiese zum Kupferberg wieder aufzubauen, damit Einwohner und Gäste sicher und bequem dort gehen können.

Die Arbeiten waren nur möglich mit schwerem Gerät und einer extra gebauten Materialrinne. Mitgearbeitet haben Stefan Gehrig, Benjamin Abraham, Roy Stahnke, Florian Müller, Erich Müller, Philipp Fritschler, Max Renner, Jens Müller, Thomas Traut und Constantin Dyck. „Damit haben unsere Aktiven ein wesentliches Vorhaben dieser Saison realisiert. Ein Dank geht auch an unsere Unterstützer und Sponsoren“, heißt es von Seiten des Vorstands.

Die Treppe von Betten’s Wiese zum Kupferberg ist wieder hergestellt. Somit ist der Weg wieder begehbar. Foto: Verein "Wir Walkenrieder"

Sanierung einer Schwachstelle am Andreasteich

Am gleichen Tag vollendeten Michael Schettler und Bernd Eggert, ebenfalls nach intensiver Vorarbeit, die Sanierung einer Schwachstelle am Andreasteich. Denn der tragende Bereich des Steges neben der Landesstraße war völlig marode und somit nicht mehr sicher für Spaziergänger. Die Bohlen sind auf Spezial-Puffern gelagert und mit besonderen hochwertigen Schrauben gesichert. Ein weiterer Steg am Andreasteich ist in Vorbereitung.

„Im Oktober des vergangenen Jahres verstarb unser langjähriges Mitglied Heinz Kirchner. Wie uns Walkenriedern bekannt, hat Heinz sich über Jahrzehnte als Ratsherr aus voller Überzeugung und mit Tatkraft für unseren Klosterort eingesetzt. Als Vorsitzender des Friedhofsausschusses engagierte er sich besonders für dessen Gestaltung. Daher kam unser Verein gern der Bitte von Familie Kirchner nach, mit unserer Hilfe bei der Vorbereitung eine Ruhebank für den Bereich der Urnengräber unter den Bäumen auf dem Friedhof zu stiften. Nach Rücksprache und Genehmigung durch die Verwaltung und den Friedhofsausschuss steht diese Bank nun mit Blick auf die beschilderten Bäume und den Ort. Unserem ,Bankexperten’ Claus Eggert gilt Dank für unermüdlichen Einsatz, also die von ihm gefertigte Bänke auf Wunsch von Sponsoren an besonderen Plätzen aufzustellen.“

Eine Bank mit Tisch am Hasenwinkel

Monika und Werner Preissler spenden eine Bank für das Lerchenfeld. Foto: Verein "Wir Walkenrieder"

Der meist schwere körperliche Einsatz erfordert die Mitarbeit von Aktiven und der Überschuss nach Abzug der Materialkosten füllt die Vereinskasse für andere Aufgaben und Ausgaben. So entstand eine Bank mit Tisch am Hasenwinkel, von wo aus man einen schönen Blick auf die Harzberge hat – aktuell umgeben von Himmelschlüsselchen und Orchideen. Gebaut wurde die Bank von Klaus Koch, Claus Eggert und Bernd Eggert gespendet von Gerlinde und Wolfgang Probst. Eine weitere Bankspende kam von Monika und Werner Preissler: Zur Erinnerung an ihre Eltern Hann und Kurt Wernicke spendeten sie eine Bank im Lerchenfeld, die ebenfalls schon aufgebaut ist.