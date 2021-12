Weihnachten: Gottesdienste feiern im Südharz

Die Corona-Pandemie prägt weiterhin das Leben der Menschen. Dennoch haben sich die Verantwortlichen der Kirchengemeinden in der Stadt Bad Sachsa und Gemeinde Walkenried Möglichkeiten überlegt, während der Weihnachtsfeiertage Gottesdienste anzubieten.

Um möglichst vielen Menschen eine Teilnahme an den Weihnachtsgottesdiensten zu ermöglichen, hatte die evangelische St. Nikolaigemeinde Bad Sachsa beschlossen, am Heiligen Abend alle Gottesdienste draußen im Vitalpark mit „0G“ zu feiern. „Angesichts der aktuellen Lage und der Verordnung des Landes Niedersachsen halten wir das nicht mehr für ausreichend, um unbeschwert Weihnachten zu feiern“, erklärt der zuständige Pastor Klaus-Wilhelm Depker. Deshalb gilt jetzt für alle Gottesdienste 3G (auch für Kinder). Beim Betreten und Verlassen gilt Maskenpflicht, für Erwachsene möglichst FFP2. Am Sitzplatz kann die Maske abgenommen werden, zum Gesang ist sie aufzusetzen.

Anmeldungen erbeten

Um Anmeldung wird gebeten: für das Krippenspiel um 15 Uhr per E-Mail bei hans-christian-metzger@t-online.de, für den Gottesdienst mit Kantorei um 17 Uhr per E-Mail bei klaus.depker@evlka.de, sowie für den Gottesdienst mit Bläser- und Gospelchor um 23 Uhr per E-Mail an KG.BadSachsa@elka.de.

In Steina werden bei der ev. Kirchengemeinde an Heiligabend folgende Gottesdienste gefeiert: Um 15 Uhr findet die Christvesper für Groß und Klein statt. Hier gibt es ein Krippenspiel, bei dem die Besucher von ihrem Platz aus mitwirken können. Dieser Gottesdienst findet bei jedem Wetter draußen im Wandelgang neben der Kirche statt. Um 22 und 23 Uhr wird die Christnacht in der Katharinenkirche gefeiert. Im Anschluss werden vor der Kirche Weihnachtslieder gesungen.

Die Christvesper findet unter 0G statt. Die Gottesdienste um 22 und 23 Uhr finden unter der 3G-Regel statt. Es ist ein gültiger Genesenennachweis, Impfnachweis oder Testnachweis mitzubringen. Bei allen Gottesdiensten ist durchgängig eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Zudem wird für alle Termine um Anmeldung bei Olaf Zaulig unter 05523/8185 gebeten.

Feier auf dem Klostervorplatz

Die ev. Kirchengemeinden Walkenried und Neuhof laden auch herzlich zu den Gottesdiensten am Heiligabend ein. Da unter den gegenwärtigen Bedingungen die Kirchen zu klein sind, finden alle Gottesdienste draußen (und ohne Sitzgelegenheit) statt: Um 15 Uhr vor dem DGH in Neuhof; um 17 Uhr die Familien-Christvesper auf dem Klosterplatz in Walkenried, sowie um 18.30 Uhr Christmette ebenfalls auf dem Klosterplatz.

„Die Kirchenvorstände bitten herzlich darum, geimpft, genesen oder selbst-getestet zu kommen. Eine Kontrolle erfolgt nicht. Auch eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es wird aber herzlich darum gebeten, einen Zettel mit Namen, Adresse und Telefonnummer mitzubringen, damit die erforderliche Teilnehmerregistrierung unkompliziert erfolgen kann“, erklärt Pfarrer Heiner Reinhard. Außerdem ist während des Gottesdienstes eine Maske zu tragen (idealerweise FFP2) und auf den erforderlichen Abstand zu achten. „Die Kirchenvorstände freuen sich – trotz aller Umstände – auf festliche Gottesdienste in neuer Form.“

Hygienekonzept einhalten

Die Christmette am Heiligen Abend, 24. Dezember, wird in der katholischen Kirche St. Josef in Bad Sachsa um 18 Uhr gefeiert. In Walkenried, Heilig Kreuz wird am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, die Geburt Christi um 10.30 Uhr gefeiert. Anmeldung nimmt Pfarrer Reinhard Schwingel, 05523/7650, entgegen. Um Gottesdienste feiern zu können, ist aufgrund der anhaltenden Pandemie weiterhin das Hygienekonzept zu beachten. Dabei sind die Plätze ausgewiesen, damit die Einhaltung der Abstandsregel gewährleistet werden kann. Deshalb ist eine Anmeldung erforderlich.

Anmelden können sich Interessierte telefonisch oder per E-Mail, im Pfarrbüro der Kirchengemeinde zu den entsprechenden Bürozeiten. In St. Benno, Bad Lauterberg, unter 05524/931040, bzw. per E-Mail an pfarrbuero@bennogemeinde-badlauterberg.de.