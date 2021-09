Jagdlicher Ausritt im Südharz – aber ohne Tierjagd

Neuhof. Reit- und Fahrverein Pferdefreunde Neuhof will Traditionen am Leben erhalten. Bei der Veranstaltung am Sonntag wird allerdings kein Tier gejagt.

Der Reit- und Fahrverein Pferdefreunde Neuhof veranstaltet am Sonntag, 26. September, seinen jagdlichen Ausritt. Nach dem Motto „alte Traditionen am Leben zu erhalten und weiter führen“. Der Verein möchte die herbstliche Jagd, wieder mehr bei den Reitern und Reiterinnen etablieren sowie bei den Zuschauern.

Gejagt wird natürlich kein Wild und es wird auch kein Fuchs erschossen. Auch eine Hundemeute ist nicht anwesend, die das Reiterfeld anführt. Aber alleine schon die herbstliche Stimmung im schönen Gelände, die galoppierenden Pferde und Reiter im feinen Dress und die Begleitung der Jagdhornbläser versprechen ein Highlight zu werden.

Um 10.30 Uhr beginnt das sogenannte Stelldichein mit den Jagdhornbläsern. Um 11 Uhr ist der Aufbruch der Pferde ins Gelände. Für die Zuschauer stehen Treckergespanne bereit. Diese begleiten die Reiter und Reiterinnen durch die Feldflur. Der Zuschauer ist immer dicht am Geschehen beziehungsweise den einzelnen Galoppstrecken, auch Schleppe genannt, dabei. Auf der etwa 15 Kilometer langen Strecke befinden sich 23 unterschiedlich aufgebaute Naturhindernisse. Diese können gesprungen werden, müssen aber nicht. Es ist für die Pferde immer genügend Platz, um auszuweichen.

Um 12.30 Uhr findet eine kurze Pause statt, wo sich die Teilnehmer und Zuschauer an Essen und Trinken stärken können und die Jagdhornbläser wieder musikalisch umrahmen. Um etwa 14.30 Uhr findet das Halali statt. Nach dem letzten Sprung auf der Strecke geht es im ruhigen Schritt wieder zurück auf das Reitgelände am DGH in Neuhof. Dort werden an Pferd und Reiter, zu Ehren der erfolgreichen Jagd, die Brüche verteilt. Für den harmonischen Ausklang sorgen hier wieder die Jagdhornbläser. Die Pferde, Reiter und Zuschauer können sich an den Getränken und Speisen im Anschluss stärken.

Natürlich wird diese Freiluftveranstaltung des Reit- und Fahrvereins nach den aktuellen Coronaregeln abgehalten und der Vorstand bitte alle Teilnehmer und Zuschauer. dieses zu beachten.

Anmeldungen für die Reiter und Zuschauer sind noch beim ersten Vorsitzenden Ronald Häßler, Telefon 0170-75088833, möglich.