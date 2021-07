Bad Sachsa. Seit 60 Jahren wird in Bad Sachsa gespielt - und 20 Jahre davon unter der Regie der Familie Obermann. So wird vom 23. bis 25. Juli gefeiert.

Ein Teil des Minigolf-Platzes in Bad Sachsa.

60 Jahre Minigolf in Bad Sachsa - drei Tage wird gefeiert

Gleich doppelt Grund zum Feiern gibt es an diesem Wochenende in Bad Sachsa: Zum einen wird der Minigolfplatz im Vitalpark oberhalb vom Schmelzteich 60 Jahre alt, zum anderen begeht die bekannte Familie Obermann ihr 20-jähriges Betriebsjubiläum an der Anlage.

Aus diesem Grund sind Gäste und Einheimische vom Freitag, 23. Juli, bis Sonntag, 25. Juli, täglich ab 11 Uhr dazu eingeladen, beide Jubiläen zu feiern. Passend dazu sind die Eintrittspreise wie vor 60 Jahren und jedes erworbene Ticket nimmt automatisch an einer großen Verlosung teil.

Attraktive Preise gewinnen

Zu gewinnen gibt es hier unter anderem einen Wellnesstag für zwei Personen, Klettergutscheine und vieles mehr. Es lohnt sich also, für ein paar Schläge in den Vitalpark zu kommen.

dx