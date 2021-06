Feuerwehr Bad Sachsa rückt am Wochenende dreimal aus

Einsatz der beiden Feuerwehren Bad Sachsa und Neuhof in der Schützenstraße am Sonntag.

Nachdem die Feuerwehr Bad Sachsa am Dienstag vergangener Woche um kurz vor 17 Uhr schon zu einem Pkw-Brand in die Bismarckstraße gerufen wurde, hatte die Ortsfeuerwehr Bad Sachsa am nun zurücklegenden Wochenende drei weitere Einsätze abzuarbeiten, einmal unterstützt durch die Ortsfeuerwehr Neuhof. Darüber berichtet Dennis Klinke, Pressewart der Stadtfeuerwehr Bad Sachsa.

Illegales Lagerfeuer

Am späten Samstagabend gegen 23 Uhr wurden die Brandschützer aus Bad Sachsa zu einem illegalen Lagerfeuer an einem Teich in den Buchtgraben alarmiert, dort hatte eine Anwohnerin aus dem Buchtweg Feuerschein wahrgenommen. Hier waren 20 Kräfte mit drei Fahrzeugen im Einsatz.

Einbruchsmelder löst Nebelmaschine aus

Am Sonntag gegen 9 Uhr wurden wiederum die Ortsfeuerwehr Bad Sachsa, aber auch die Ortsfeuerwehr Neuhof, zu einem gemeldeten Zimmerbrand in die Schützenstraße gerufen. Die eingesetzten Kräfte der beiden Wehren stellten bei Ankunft eine starke Verrauchung fest. Die Erkundung ergab eine ausgelöste Nebelmaschine einer Einbruchsmeldeanlage im betroffenen Gebäude, hier brauchte man nicht weiter tätig werden, vorsorglich stand ein Trupp mit Atemschutz und Strahlrohr in Bereitstellung. Die Einsatzstelle konnte nach circa 90 Minuten an den Betreiber übergeben werden. Vor Ort waren hier insgesamt 41 Kräfte der Feuerwehren Bad Sachsa und Neuhof mit acht Fahrzeugen sowie Polizei, Regelrettungsdienst und der stellvertretende Abschnittsleiter Brandabschnitt Nord des Landkreises Göttingen.

Baum stürzt auf Fahrbahn

Nach dem Wiederherstellen der Einsatzbereitschaft am Feuerwehrgerätehaus erfolgte ein weiterer Alarm für die Bad Sachsaer Wehr zu einem auf die Fahrbahn gestürztem Baum in der Schillerstraße, hier waren 16 Kameraden und Kameradinnen mit zwei Fahrzeugen im Einsatz.