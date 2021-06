Der Neustart der Kultur ist geglückt

Thank you for the music sangen bereits ABBA. Und ja, man muss wirklich danken, dass es Musik gibt. Bester Beleg dafür war der Start vom Konzertsommer in Bad Sachsa.

Die Rahmenbedingungen waren zwar alles andere als gut: Gewitter verhinderten den Auftritt des Gospelchores im Vitalpark, man musste in die St.-Nikolai-Kirche ausweichen, wo weit weniger Musikfreunde Einlass erhalten konnten. Und über allem schwebte eben noch die Corona-Pandemie mit den bekannten Einschränkungen.

Aber: Für die Besucherinnen und Besucher, die auftretenden Musikerinnen und Musiker, wie auch das Team der ausrichtenden Tourist-Info Bad Sachsa war all dies für die Dauer des Konzertes egal. Sie alle erfreuten sich an der Kraft, die Musik bei uns allen erwecken kann, die Freude und Zuversicht, weshalb gerade auch die Spirituals als Lieder an dem Nachmittag passten.

Weiterhin war vielen Besuchern der Veranstaltung deutlich anzumerken, dass allein die Möglichkeit, Kultur gemeinsam mit anderen Menschen erleben zu dürfen nach der langen und entbehrungsreichen Zeit in der Pandemie ein kleines Stückchen von Normalität zurückgab.

Insofern kann man nur eines sagen: Dank an all die, die das Konzert ermöglicht haben und eben auch wieder einmal Dank für die Musik überhaupt.