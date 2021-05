Das Team der Tourist-Info Bad Sachsa und Bad Sachsa Holding betrieben ab sofort gemeinsam ein Corona-Testcenter für alle Interessierten am Landal Ferienpark.

Neues Corona-Testzentrum am Landal Ferienpark Sachsa eröffnet

Ob für das Abendessen im Biergarten, den Friseurbesuch, die Shoppingtour oder eben für eine Urlaubsreise – ein bestätigter, negativer Corona-Test wird aktuell für vieles benötigt. Aus diesem Grund ist seit dem 21. Mai das Testangebot in Bad Sachsa noch einmal erweitert worden. Direkt am Eingang zum Landal Ferienpark, der wieder für Gäste geöffnet ist, wurde eine Filiale des bereits bestehenden Testzentrums an der Uffe (wir berichteten) eröffnet.

Gute Kooperation

Betrieben wird dieses vom Team der Tourist-Info Bad Sachsa und der Bad Sachsa Holding, die in den vergangenen zwei Wochen die notwendigen Vorbereitungen mit Unterstützung der Firma Brandschutztaktik getroffen haben. Karen Ruppelt, Leiterin der Tourist-Info, wie auch Hubertus Krieghoff von der Bad Sachsa Holding freuen sich über die erneute, gute Kooperation – die alle Interessierten nutzen können.

Hinweisschild zum weiteren Vorgehen. Foto: Thorsten Berthold / HK

„Auf der einen Seite wollen wir den Gästen des Ferienparks den notwendigen Service für ihren Urlaub anbieten, gleichzeitig aber auch allen anderen Gästen und Bürgern eine weitere Möglichkeit bieten, stressfrei die Angebote wahrnehmen zu können, die einen Test als Auflage haben“, erklären Ruppelt und Krieghoff unisono.

30 Tests pro Stunde möglich

Beide sind dankbar, dass sie dieses wichtige Angebot der Testung dank der Unterstützung der Firma Brandschutztaktik und Ingo Wiegmann, der sofort zu einer Kooperation bereit war und die Umsetzung sehr unterstützt hat, vorhalten können für Einwohner und Gäste. In der Summe ist man in der Lage 30 Tests pro Stunde durchzuführen und auch Bescheinigungen über das Ergebnis auszustellen.

Zum Test ist der Personalausweis mitzubringen und eine OP- oder FFP2-Maske zu tragen. Mehrfachtestungen in der Woche sind möglich, eine Anmeldung vorab ist nicht notwendig.

Die Testzentren in Bad Sachsa und Walkenried:

Testzentrum Uffestraße, Bad Sachsa: geöffnet: Montag und Freitag von 9 bis 13 Uhr, Mittwoch von 13 bis 17 Uhr, Samstag von 14 bis 18 Uhr; bei Voranmeldungen sind auch Testungen zu anderen Zeiten möglich, die Testung ist kostenlos, Mehrfachtestungen in der Woche sind möglich, jeder kann ohne Anmeldung zur Teststation kommen, Anmeldungen sind auch möglich unter Telefon 05523/5989467 oder E-Mail: testen-sachsa@brandschutztaktik.de, zur Testung ist eine FFP2-Maske zu tragen und ein Lichtbildausweis muss vorgezeigt werden

Testzentrum Landal Ferienpark/Salztal-Paradies, Bad Sachsa: geöffnet: Montag und Freitag von 14 bis 17 Uhr, Dienstag, Donnerstag und Samstag von 9 bis 13 Uhr, Pfingstmontag von 9 bis 13 Uhr, Dienstag nach Pfingsten von 9 bis 13 und 14 bis 17 Uhr; die Testung ist kostenlos, Mehrfachtestungen in der Woche sind möglich, jeder kann ohne Anmeldung zur Teststation kommen; zur Testung ist eine FFP2- oder OP-Maske zu tragen, und ein Lichtbildausweis ist vorzuzeigen

Testzentrum Göbel‘s Vitalhotel (Hindenburgstraße, Am Kurpark), Bad Sachsa: geöffnet: Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag von 9 bis 12.30 und 15 bis 19 Uhr, Sonntag von 11 bis 12.30 und 15 bis 19 Uhr, Donnerstag von 9 bis 19 Uhr; die Tests sind kostenlos, Termine können online gebucht werden unter www.testzentrum-badsachsa.de

Tourist-Info Bad Sachsa, geöffnet: vorerst Montag bis Freitag und Pfingstsamstag (nicht an Feiertagen) von 10 bis 15 Uhr, ein Selbsttest unter Aufsicht möglich, eine Bescheinigung über das Testergebnis wird ausgestellt, eine Gebühr pro Testung inklusive Test von 4,50 Euro wird erhoben; Infos unter Telefon 05523/474990 und online auf www.bad-sachsa.de

Tourist-Info Walkenried (im Welterbe-Infozentrum), geöffnet vorerst Mittwoch bis Freitag (nicht an Feiertagen) und auch Pfingstsamstag jeweils von 10 bis 14 Uhr, ein Selbsttest unter Aufsicht ist möglich, eine Bescheinigung über das Testergebnis wird ausgestellt, eine Gebühr pro Testung inklusive Test von 4,50 Euro wird erhoben, bitte Lichtbildausweis bereithalten, Informationen unter Telefon 05525/9989000 und online auf www.walkenried-tourismus.de

