Bad Sachsa. Nach der Corona-Zwangspause erfolgt an Karfreitag der Neustart. Ein neues Online-Buchungssystem wurde zur Sicherheit der Gäste erstellt.

Blick in die Ausstellungsräume.

Grenzlandmuseum Bad Sachsa öffnet an Ostern wieder

Der Neustart erfolgt noch diese Woche: Das Grenzlandmuseum Bad Sachsa wird am kommenden Karfreitag, den 2. April, wieder für Besucher geöffnet. „Aufgrund der Niedersächsischen Corona-Verordnung, in der geltenden Fassung vom 27. März, ist ein Museumsbesuch ausschließlich mit vorheriger Terminbuchung möglich“, betonen die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung ausdrücklich.

Neues Buchungssystem

Auch ein neues System wird hierfür eingeführt: Je Öffnungstag werden hierzu drei Zeitblöcke eingerichtet, in denen jeweils 15 Termine buchbar sind. Bei entsprechender Verfügbarkeit können Termine auch noch unmittelbar vor einem Zeitblock angenommen werden.

Der Zugang zum Museum erfolgt dann nur unter Vorlage der elektronischen oder ausgedruckten Buchungsbestätigung.

Das Museum ist an folgenden Tagen geöffnet: Mittwoch, Freitag bis Sonntag, jeweils in den Zeitblöcken 13 bis 14.10 Uhr, 14.25 bis 15.35 Uhr sowie 15.50 bis 17 Uhr. Am Ostermontag ist die Einrichtung allerdings nicht geöffnet.

Die Terminbuchung erfolgt online über ein Buchungsportal auf der Homepage www.grenzlandmuseum-badsachsa.de.

Tourist-Info unterstützt

Zudem können interessierte Gäste und Einheimische auch telefonisch beim Team der Tourist-Information Bad Sachsa unter der Rufnummer 05523-474990 ihre Buchungen für einen Besuch des Grenzlandmuseums vornehmen lassen.