1.550 Euro für den Erhalt des Märchengrunds Bad Sachsa

1.550 Euro ist das Ergebnis der Kalenderaktion 2021 für den Märchengrund. Trotz der aktuellen erschwerten Situation kam der gleiche Betrag wie im vergangenen Jahr zusammen und konnte nun an Martin Völz, 1. Vorsitzender des Förderverein Märchengrund Bad Sachsa, übergeben werden. Der über die Kalenderaktion der St. Nikolai Apotheke in Bad Sachsa gesammelte Betrag wird zugunsten des Märchengrunds im romantischen Katzental zweckgebunden für den Erhalt der historischen Märchenspiele, die im Jahr 1910 erbaut wurden, übergeben.

Bereits seit dem Jahr 2003 gibt es den Jahreskalender mit alten Aufnahmen aus der Uffestadt. Seit dem Jahr 2011 werden die für den Kalender gesammelten freiwilligen Spenden immer für den Erhalt des Märchengrunds eingesetzt. Interessenten können diesen kostenlos in der Weihnachtszeit in der St.-Nikolai-Apotheke mitnehmen und sofern sie möchten, etwas spenden. „Man spürt, dass der Märchengrund den Sachsaern am Herzen liegt“, freut sich Initiatorin Margitta Wedler. „Daher an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle überaus großzügigen Spender und auch Danke an die Mitarbeiter der St. Nikolai Apotheke, die sich engagiert für diese Spendenaktion einsetzen“, betont Margitta Wedler.

Spenden werden gern genommen

Wer möchte, kann den Förderverein des Märchengrunds weiterhin unterstützen. Spender werden bei der Sparkasse Osterode am Harz: DE42 2635 1445 0230 0046 73, oder der Volksbank im Harz, DE74 2689 1484 1003 1003 01, angenommen. Auch Spendenbescheinigungen werden auf Wunsch natürlich erstellt.