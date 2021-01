Großeinsatz in Tettenborn: Schornstein fängt Feuer

Großeinsatz für die Feuerwehren der Stadt Bad Sachsa: Am Abend des 27. Januar um 17.05 Uhr wurden alle vier vier Ortsfeuerwehren der Uffestadt durch die Leitstelle in Göttingen zu einem Dachstuhlbrand in den Ortskern von Tettenborn alarmiert. In einem Einfamilienhaus in der Ortsmitte war es aus noch nicht geklärten Gründen zu einem Feuer in einem Schornstein gekommen, das drohte auf den Dachstuhl überzugreifen.

Feuerwehr war schnell vor Ort

Durch ein schnelles Eingreifen der alarmierten Kräfte konnte eine Ausbreitung auf den Dachstuhl aber verhindert werden, lediglich der Schornstein und dessen Verkleidung haben durch den Brand Schaden genommen.

Mit einem Großaufgebot waren die Feuerwehren vor Ot.. Foto: Dennis Klinke / Feuerwehr Bad Sachsa

Das Feuer wurde über einen Atemschutztrupp der Freiwilligen Feuerwehr Tettenborn im Inneren des Gebäudes und einen Trupp im Korb der Drehleiter der Feuerwehr Bad Sachsa bekämpft und gelöscht.

Straße wird gesperrt

Für die Dauer der Löschmaßnahmen wurde die Straße für den Straßenverkehr komplett gesperrt, der Einsatz konnte gegen 20 Uhr beendet werden.

Eingesetzt waren die Ortsfeuerwehren Bad Sachsa, Neuhof, Tettenborn und Steina mit insgesamt 76 Einsatzkräften, der Rettungswagen der ASB-Rettungswache Bad Sachsa, ein Streifenwagen der Polizei Bad Lauterberg und ein Schornsteinfeger.

Zweiter Einsatz in zwei Tagen

„Dies war der zweite Einsatz innerhalb von zwei Tagen, nach dem Verkehrsunfall auf der B 243n, zu dem alle Ortsfeuerwehren der Stadt Bad Sachsa alarmiert wurden“, fasst Feuerwehr-Sprecher Dennis Klinke die hohe Belastung für die Einsatzkräfte im Gebiet der Uffestadt zusammen.