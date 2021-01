Ein Schmuck aus Stein mit großem Motivreichtum

Der Kreuzgang der gotischen Klosteranlage Walkenried ist etwas Besonderes. Sein bauliches Markenzeichen vom Mittelalter bis in die Gegenwart stellt der berühmte Lesegang, der nördliche Kreuzgangflügel dar. Daneben aber verdient vor allem der Bauschmuck des Kreuzgangs – einst nur den schweigenden Mönchen zugängig – besondere Aufmerksamkeit. „Diese um das Jahr 1300 entstandene Zier aus Stein, eingemeißelt in Kapitelle, Schlusssteine und Gewölbekonsolen in zum Teil hervorragender künstlerischer Qualität, weiset einen großen Motivreichtum auf und erschließt sich uns heutigen Betrachtern auf der sinnlich-ästhetischen Ebene ganz unmittelbar.

Dies gilt auch für die mittelalterlichen Gottesleute. Aber die theologisch-spirituellen und moralischen Bedeutungsebenen des Schmucks in Stein und einst in Farbe – den Mönchen vertraut, den Besuchern heute verschlüsselt – bedürfen der Erläuterung, Einordnung und Würdigung“, erklärt Dr. Brigitte Moritz, Kuratorin im Zisterziensermuseum.

Nach 750 Jahren sind noch über 180 Einzelstücke erhalten

Heute noch über 180 Einzelstücke überdauerten den langen Zeitraum von rund 750 Jahren trotz wechselvoller Jahrhunderte. Beim genauen Blick nach oben aber zeige sich deutlich, wo die Zeit ihre Spuren hinterlassen habe, wo bereits ergänzend eingegriffen wurde und welch große Verluste die Walkenrieder Klausur – vor allem die gotische Klosterkirche – in dieser Hinsicht hat hinnehmen müssen. Auch die frühgotische Klosterkirche und die romanisch-frühgotische Krankenkapelle verraten trotz ihres beschädigten Zustands noch immer etwas über ihren einstigen steinernen Schmuck, teils in situ, teils museal präsentiert durch das Zisterziensermuseum oder aufbewahrt im Lapidarium am Bachlauf der Wieda.

Zurück zum Kreuzgang und den angrenzenden Räumlichkeiten. Hier zeigt sich in der Zusammenschau der steinernen Motive kein einheitliches oder durchgängiges erzählerisches Bildprogramm. „Einen solchen Masterplan suchen wir in Zisterzienserkreuzgängen naturgemäß vergeblich. Oder anders formuliert: Unsere intellektuellen und asketischen Brüder bedürfen keiner umfangreichen Erzählzyklen, wie wir sie von mittelalterlichen Tafelwerken, Buchwerken oder aus Pfarrkirchen kennen. Ihnen genügt offenbar der Kosmos von Einzelmotiven mit nicht immer genau zu bestimmendem Blattwerk, mit Tieren und das Böse darstellende Fabelwesen, mit menschlichen Physiognomien und Blattmasken, deren Bildideen sich vor allem auf mittelalterliche Schriften beziehen. Dort und auch im Walkenrieder Kreuzgang geht es in Schrift und Bild meist um die Themen von Himmel und Hölle, Verdammnis und ewigem Leben“, analysiert Dr. Brigitte Moritz.

Bilderwelt der Mönche lässt das Mittelalter auferleben

„Überhaupt sieht sich das gesamte Mittelalter zwischen Verdammnis und Erlösung, Heil und Unheil, Hoffnung und Angst. Dieses religiöse Grundgefühl reflektiert sich auch in der Bilderwelt unserer Mönche.“ Diese lässt sich während der – hoffentlich bald wieder regulären – Öffnungszeiten des Zisterziensermuseums Kloster Walkenried durch die Besucher ins rechte Blickfeld nehmen und bestaunen. Zum Nachlesen und Mitnehmen eignet sich die neue und reich bebilderte Publikation „Schweigende Mönche – Sprechende Steine. Bilderwelten hinter verschlossenen Pforten.“

Weitere Informationen gibt es online unter www.kloster-walkenried.de.