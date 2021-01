Zankapfel Kurhaus Wieda: Sanierungsfrage ist weiter ungeklärt

Es war eines der politischen Reizthemen im Jahr 2020 in der Gemeinde Walkenried: der mögliche Verkauf des Kurhauses in Wieda. In seiner Sitzung Mitte November vergangenen Jahres hat der Gemeinderat mehrheitlich die Verkaufsbemühungen bzw. Diskussionen für das Gebäude gestoppt – allerdings nur, bis seitens der Verwaltung mögliche Förderoptionen für die Sanierung des Gebäudes geprüft wurden. Und genau hier liegt das Spielball zwischen beiden Seiten: Denn während die Kommunalpolitik der Verwaltung eben diesen Auftrag erteilt hat, wartet diese im Gegenzug – auch nach mehrmaliger Nachfrage, wie Verwaltungschef Christopher Wagner erklärt, bis heute irgendeine Art von Information zu den Förderoptionen. Fest steht aktuell nur, dass das Kurhaus in Wieda vorerst nicht mehr als Versammlungsstätte genutzt werden kann – und dies hat auch nichts mit der Corona-Pandemie zu tun: Bis zum 31. Dezember 2020 hätten Sanierungsarbeiten im Bereich der Elektrik in Höhe von 150.000 Euro werden erledigt müssen, diese Frist ist aber verstrichen.

Nicht nur die Elektrik muss saniert werden

Genau diese Sanierung bzw. die Kosten für diese wurden im Jahr 2020 zum Ausgangspunkt der Diskussionen – erst zwischen Ortsrat, der Wiedaer Bevölkerung und der Gemeindeverwaltung, später kam noch der Gemeinderat. Mindestens 140.000 Euro sind laut einem Gutachten notwendig, um die notwendige Sanierung der elektrischen Anlagen vornehmen zu können.

Doch bereits bei Erstellung des Haushaltes für das Jahr 2020 wurde klar, dass die Gemeinde Walkenried die notwendigen finanziellen Mittel für die Elektrik nicht aufbringen könne. Hinzu kämen weitere Kosten wie neue Brandschutztüren, neue Kellerfenster, die Sanierung der im Gebäude befindlichen Wohnung sowie eine sogenannte Nutzungsänderung, in der Gesamtsumme etwa 240.000 Euro, wie Christopher Wagner im Januar vergangenen Jahres erklärte. Wagner gab dabei damals noch zwei Punkte zu bedenken: „Ein Kurhaus ist eine freiwillige Leistung. Mit den Mitteln investieren wir auch nur darin, das Gebäude weiter nutzen zu dürfen. Von wichtigen Maßnahmen für die Zukunft, wie etwa Dämmung reden wir bei den 140.000 Euro noch überhaupt nicht.“ Wagner teilte in diesem Zusammenhang noch etwas über die Nutzung des Kurhauses mit.

Wenig Veranstaltungen gezählt

Im Jahr 2018 gab es 20 Veranstaltungen, wobei elf kostenfrei waren; 2019 insgesamt 19 Veranstaltungen, von denen 17 kostenfrei waren. Der Verwaltungschef verwies auch darauf, dass das Gebäude über den Sommer gesperrt war – zwei bereits geplante Hochzeiten wie auch andere mögliche Feiern nicht stattfinden konnten.

Die veranschlagte Summe für die Sanierung der Elektrik war bereits bei einer mehr als turbulenten Ortsratssitzung im Januar 2020 Dreh- und Angelpunkt. Ein Anwohner erklärte, dass nach Aussage eines befreundeten Elektrikers die Anlage für 60.000 Euro saniert werden könne. „Wo kommt die Differenz her“, rief er in Richtung Verwaltung. Auch Ratsherr Klaus-Erwin Gröger (CDU) konnte sich die hohen Kosten nicht erklären. Vonseiten der Veraltung verwies man darauf, dass das Gutachten, dem die Kostenschätzung zugrunde liegt, von einem Fachmann erstellt wurde.

Eine Versammlungsstätte wegen Corona-Zeiten

Dass die Verkaufsbemühungen bzw. Diskussionen vorerst gestoppt wurden liegt an einem Antrag, den der Ortsrat Wieda an den Gemeinderat weitergegeben hat – und der diesen mehrheitlich bejahte. In dem Antrag heißt es unter anderem, dass der Verkauf von Gemeinde-Eigentum – in diesem Fall des Kurhauses möglich sei, wenn es etwa wirtschaftliche Gründe gebe. Diese seien bislang weder über einen Plan oder eine Analyse ausgeführt worden. Zudem habe sich der Ortsrat selbst mehrfach in diesem und dem Vorjahr klar gegen einen Verkauf ausgesprochen. Aber auch aufgrund der Corona-Pandemie sei es wichtiger denn je, Versammlungsstätten in einer gewissen Größe vorzuhalten. In Wieda gebe es neben dem Kurhaus keine andere Räumlichkeit für Versammlungen mit 10 bis 15 Personen unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln.

Vor allem hätte der Ortsrat Kenntnis über Fördermittel, die in Kombination mit dem Einbringen der Vereine und Eigenleistungen dafür sorgen könnten, dass damit das Gebäude saniert werden könne. Man forderte die Verwaltung daher dazu auf, dass erst diese Optionen geprüft werden müssten. Zudem gelte es, die Wirtschaftlichkeit des Hauses zu prüfen und einzubeziehen, dass in den vergangenen Jahren eine halbe Million Euro für Sanierungen (Dach, Heizung) aufgebracht worden sei. Christopher Wagner erklärte bereits am Abend der Sitzung, dass alle Ratsmitglieder die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde kennen würden, mehr gebe es über die Wirtschaftlichkeit nicht zu wissen.

Fördervereine gründen als mögliche Alternative

Im Nachgang verweist er darauf, dass der Ortsrat der Verwaltung die möglichen Förderoptionen weder im Vorfeld noch am Tag der Sitzung genannt habe – und auch bis zum heutigen Tag nichts angekommen sei. Allerdings hat Christopher Wagner noch eine weitere Idee, wie die Zukunft des Hauses aussehen könne. Konkret könne man sich an den Beispielen von Neuhof und Tettenborn orientieren. Dort wurden Fördervereine gegründet, die die dortigen Dorfgemeinschaftshäuser betreiben. Dies habe verschiedene Vorteile: Unter anderem könne man eben Förderoptionen und Richtlinien anders arbeiten. „Natürlich würde die Gemeinde weiterhin einen Zuschuss für den Betrieb leisten, das ist in Bad Sachsa auch so.“

Aber auch ein Verkauf wäre eine Option, denn Interessent Kevin Dittmer ist weiterhin interessiert. Einfach zusammengefasst lassen sich diese wie folgt erklären: seine beiden Firmen , ein Fitnessstudio und eine IT-Firma laufen bestens – und aus diesem Grund möchte er mit beiden expandieren . Und als Räume für diesen Ausbau möchte Kevin Dittmer gerne das Kurhaus nutzen und umbauen. ollte er das Gebäude erwerben können, stehen die Maßnahmen bereits fest: der große Saal wird zum Fitnessstudio umgebaut. Der Leseraum sowie die angrenzenden Räume werden ebenfalls renoviert und saniert . „Dort soll dann meine IT-Firma einziehen“, beschreibt er die Planungen. Dadurch, so betont Kevin Dittmer, würden zwischen fünf und sechs neue Arbeitsplätze geschaffen (im Studio und der Firma zusammen) sowie Aushilfsstellen . „Junge Erwachsene könnten beispielsweise im Studio aushelfen.“

Keine Änderungen für die aktuellen Mieter

Nichts ändern würde sich durch einen Kauf von ihm für die bisherigen Mieter im Gebäude. Die Zahnarztpraxis und das Depot der Freiwilligen Feuerwehr würden erhalten bleiben. Zusätzlich würde er kostenlos nutzbares WLAN in und um das Kurhaus freischalten.