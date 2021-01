Kostenlose Hilfe für Sachsaer Firmen in der Corona-Krise

„Während der Corona-Pandemie bin ich häufig von ortsansässigen Unternehmen und Gastronomen angesprochen worden, dass es Förderungen ja nur für die ,Großen“ gibt“, erklärt Bad Sachsas Bürgermeister Daniel Quade. Aber er möchte gerade den Verantwortlichen der Firmen, Betriebe und Geschäften aus der Uffestadt und den Ortsteilen ans Herz legen, sich einmal bei der Wirtschaftsförderung Region Göttingen (WRG) zu melden.

Breites Spektrum, kostenlose Beratung

„Die WRG bietet in ihrem Spektrum vieles an und unter anderem Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Fördergeldern bzw. -programmen.

Des Weiteren wird unterstützt in den Bereichen Finanzierungen, Technologie-, Gründungs- und Nachfolgeberatung und Personal Recruiting. Und die gesamte Beratung ist zudem noch kostenlos“, führt der Verwaltungschef aus.

Losgelöst von der Corona-Pandemie seien die meisten Themen auch gerade für Bad Sachsaer Unternehmen oder Gastronomen interessante Angebote, um gegebenenfalls Fachkräfte zu bekommen, die Nachfolge zu regeln, ein neues Unternehmen zu gründen und/oder die Technologie auf das Niveau

des 21. Jahrhunderts zu heben. „Meine Empfehlung: Nutzen Sie dieses Angebot!“, betont Daniel Quade ausdrücklich.

Ansprechpartner und Informationen

Zuständig für die Gewerbetreibenden in Bad Sachsa und Umgebung ist das WRG-Büro in Osterode. Ansprechpartner ist Gunnar Kothrade, Telefon: 05522/5066643, E-Mail: gunnar.kothrade@wrg-goettingen.de.

Weitere Informationen finden Interessierte zudem online unter www.wrg-goettingen.de.

