Corona: 446 Menschen im Südharz geimpft – nun Zwangspause

Tag zwei der Impfaktion ist im Landkreis Göttingen erfolgreich abgeschlossen: in Bad Sachsa, Zorge und Wieda konnten die mobilen Teams insgesamt 446 Bewohner und Beschäftigte in fünf Alten- und Seniorenheim impfen. In der Stadt Göttingen waren zwei weitere Teams unterwegs, dort wurden – nach leichten Startschwierigkeiten, wie Landkreis-Sprecherin Andrea Riedel-Elsner zugab, immerhin knapp 250 Personen geimpft. Weitergehen können die Aktionen in den kommenden Tagen unfreiwilligerweise aber erst einmal nicht. „Wir haben keinen Impfstoff mehr, wir warten auf Nachschub und müssen schauen, wann es weitergehen kann“, erläutert die Sprecherin. Für den vollständigen Impfschutz ist eine zweite Impfung in 21 Tagen erforderlich; diese wird auch von den mobilen Teams geleistet.

Trotz der Zwangspause ist man bei der Landkreis-Verwaltung über den Verlauf des zweiten Tages zufrieden. „Die Impfbereitschaft lag wie beim ersten Tag deutlich über 90 Prozent und es hat gerade in Bad Sachsa, wo die Häuser der Tannenhof-Gruppe aufgesucht wurden bzw. in Wieda und Zorge, wo die Teams in den Seniorenheimen Lamm waren, wirklich wunderbar geklappt.“ Dementsprechend zufrieden sei auch Marlies Dornieden als Leiterin des Krisenstabes des Landkreises, fügte Andrea Riedel-Elsner hinzu. Nun müsse man aber warten, wann Nachschub an Impfstoff geliefert werde, „die mobilen Teams und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Impfzentren in Herzberg und Göttingen stehen bereit, wird sind vorbereitet“, betonte die Landkreis-Sprecherin noch einmal ausdrücklich.

Wann die Impfungen für weitere Bevölkerungsgruppen in den zentralen Impfzentren des Landkreises beginnen können, steht laut Kreisverwaltung noch nicht fest. Die Terminvergabe wird durch das Land Niedersachsen selbst vorgenommen und startet erst, wenn ausreichend Impfstoff vorhanden ist. Berechtigte Personen werden über öffentliche Aufrufe informiert und zur Terminvereinbarung aufgefordert. Diese erfolgt zunächst ausschließlich über die Impf-Hotline: 0800 99 88 665. In Kürze soll auch eine Onlineplattform zur Verfügung stehen. Informationen zu den Impfungen und den Impfzentren des Landkreises sind zudem auf der Webseite des Landkreises zu finden.