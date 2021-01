Corona: Inzidenz-Ticker auf dem Smartphone erstellen

Der moderne Datennomade weiß die kleinen Helferlein auf den Mobilgeräten längst zu schätzen: Die Wanderung wird mit der Regenradar-App abgestimmt, der Benzinpreisfinder zeigt den Weg zur günstigsten Tankstelle in der Umgebung und die Navigations-App markiert die zu erwartenden Staus entlang der geplanten Route. Im Pandemie-Jahr 2020 rückte eine weitere Datenquelle in den Fokus: Der Inzidenzwert, der täglich vom Robert Koch Institut publiziert wird. Darunter versteht man die Zahl der Menschen pro 100.000 Einwohner, die sich innerhalb von 7 Tagen mit SARS-CoV-2 infiziert haben. Und obwohl sich das aktuelle Infektionsgeschehen mittlerweile flächendeckend im gesamten Land ausgebreitet hat, ist es dennoch aufschlussreich, den Wert im eigenen Bundesland bzw. Landkreis im Auge zu behalten. Praktische Apps und Skripte für iPhone & Co. ersparen das langwierige Durchforsten von Internetseiten. Dr. Rainer Hattenhauer aus Bad Sachsa, Lehrer und IT-Fachbuchautor erklärt für unsere Zeitung, wie man sich seine eigene App zum Inzidenzwert erstellen kann.

Vorgehen für Android-Smartphones:

Android Smartphones sind zu 80 Prozent. auf dem Markt vertreten. Dennoch dauerte es einige Zeit, bis eine passende App namens Fallzahlen von Michael Kokoschka im Google Play Store veröffentlicht

wurde. Die App lässt sich bequem mit dem Link https://bit.ly/3odIAQz installieren. Nachdem das Programm durch Antippen des App-Symbols gestartet wurde, erhält man zunächst einen Überblick der Fallzahlen in Deutschland. In den Bereichen Bundesländer bzw. Landkreise lassen sich gezielt Inzidenzwerte zu Regionen suchen und abrufen. Diese werden durch Antippen eines Sternsymbols zur Favoritenliste ergänzt. Android-typisch bietet die App Informationsfelder (so genannte Widgets), die sich an beliebiger Stelle auf dem Smartphone-Bildschirm platzieren lassen, so dass man die Inzidenzen stets im Blick hat. Jeden Morgen erhält man zudem eine Meldung im Statusbereich über die aktuellen Zahlen.

Vorgehen für Smartphones mit IOS:

Ist man im Besitz eines iPhones, dann ist etwas mehr Handarbeit erforderlich, um in den Genuss eines Inzidenzwidgets zu gelangen. Derzeit gibt es keine eigenständige App, welche die Fallzahlen optimal aufbereitet präsentiert. Abhilfe bietet das Werkzeug Scriptable, dass per folgenden Link https://apple.co/3nedbfa auf das iPhone befördert werden kann. Achtung: Die nachfolgende Anleitung erfordert mindestens iOS 14, da erst ab dieser Version die Widgets Einzug in Apples Mobilbetriebssystem hielten:

1. Installieren Sie die App Scriptable und starten diese durch Antippen des Symbols.

2. Tippen Sie auf das Pluszeichen in der oberen Ecke der App, um ein neues Script zu erstellen. Den Quellcode zum Inzidenzticker für iOS hat Kevin Kub erstellt.

Sie gelangen durch die Google Abfrage „corona inzidenz widget github“ bzw. den Shortlink http://bit.ly/corona_widget zum Java Script Quellcode auf dem bekannten Codeportal GitHub. Dort findet man außerdem

einige Erläuterungen. Markieren Sie den Code und kopieren diesen in Scriptable. Testen Sie anschließend das Skript. Diesem muss eine Positionsbestimmung via Ortungssystem gestattet werden.

3. Platzieren Sie ein Scriptable Widget auf dem Bildschirm des iPhones und ordnen diesem das neu erstellte Skript zu. Fertig! Sie erhalten ab jetzt – basierend auf Ihrer Position – stets den aktuellen Inzidenzwert für den Landkreis, in dem Sie sich aufhalten.

Browserbasierte Informationen:

Die beiden erst beschriebenen Lösungen beziehen ihre Daten aus den täglich publizierten Statistiken des Robert Koch Instituts. Es bleibt jedem freigestellt, die entsprechenden Werte direkt per Browser(-App) abzurufen. Dies kann wie folgt erfolgen:

1. Begeben Sie sich auf die Seite http://bit.ly/coronadaten_rki. Dort ist eine Übersicht aller aktuellen Inzidenzwerte zu erhalten.

2. Suchen Sie nach dem Sie interessierenden Landkreis bzw. Bundesland. Erstellen Sie gegebenenfalls durch Anklicken des Sternsymbols ein Lesezeichen für den eigenen Browser, um rasch zur entsprechenden Seite zu gelangen.