Zorger Vereine erwarten ein Bekenntnis gegen Verkaufsideen

Knapp ein Jahr ist es her, dass sich der Gemeinderat Walkenried mit 10:2-Stimmen dafür aussprach, dass der Bestand an gemeindeeigenen Immobilien verringert, Kosten gesenkt und Gebäude effektiver genutzt werden sollen. Konkret wurde dabei erklärt, dass die ehemaligen Grundschulen in Wieda und Zorge und das ehemalige Rathaus in Wieda verkauft sowie das Zacharias-Koch-Haus in Zorge der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz zur Übernahme angeboten werden sollen. Die Verwaltung sollte dazu ein entsprechendes Konzept erstellen.

Unter dem Titel „Gemeinschaft der Zorger Vereine“ haben sich jetzt Vereinsvertreter mit einem Appell an die Politik und Verwaltung in Zorge bzw. der Gemeinde Walkenried gewandt. Ihre Forderung ist dabei klar formuliert: Sie erwarten, dass sich Rat und Verwaltung zu den Zorger Vereinen bekennen und für den Erhalt des Zacharias-Koch-Haus und der Grundschule einsetzen, „damit auch in Zukunft gemeinsame Aktionen und Veranstaltungen von diesen Gebäuden ausgehen können“, erklären die Verantwortlichen der Schützengesellschaft, des Sportvereins, des Harzklub-Zweigvereins, der Südharzer Eisenbahnfreunde, des Förderkreis Heimatmuseum, des Kaninchenzuchtvereins, der Bücherei und des Kirchenvorstands unisono in einem Schreiben, das unserer Zeitung vorliegt. Unsicherheit im Ort Die Unterzeichner betonen, dass bereits seit der Ratssitzung im Dezember vergangenen Jahres und den damals gefassten Verkaufsbeschlüssen eine große Unsicherheit unter den Zorger Einwohnern herrsche wie auch bei den Vereinen selbst, um deren Fortbestand wie auch den des Lebens im Ort. Sie betonen, dass die benachbarten Gebäude der Kirche, der ehemaligen Grundschule und des Zacharias-Koch-Hauses den Dorfmittelpunkt bildeten. In der Kirche würden sich beispielsweise der Senioren- und Frauenkreis sowie in der ehemaligen Grundschule der Sportverein, die Schützengesellschaft, der Harzklub, die Eisenbahnfreunde, die Bücherei sowie die örtliche Arztpraxis treffen bzw. befinden. Das Zacharias-Koch-Haus beherberge seit mittlerweile 30 Jahren das Museum, ferner die Tourist-Information und Lesesaal und sei der einzige neutrale Versammlungsraum für Bürger, Vereine oder Wahlen. Museum wurde geschlossen Mittlerweile wurde das Museum aber aufgrund von Differenzen bei notwendigen Sanierungsmaßnahmen im Bereich Brandschutz zwischen Förderkreis und Verwaltung durch den Verein bis zur Klärung der strittigen Fragen bis auf weiteres geschlossen. Für die acht Vertreter von Vereinen und Institutionen bildet diese Entwicklung den bisherigen Höhepunkt des Konsolidierungskurses der Gemeinde – und hat sie dazu bewegt, eines öffentlich klarzustellen: „Wir, die Zorger Vereine, sehen darin keine gute Entwicklung und fordern Rat und Verwaltung zu einem offenen Dialog auf“, heißt es in dem Schreiben. Konkret wolle man wissen, was mit beiden Immobilien geplant sei, was die örtlichen Vereine zum Erhalt der Gebäude beitragen können. Zunächst aber bedürfe es aus ihrer Sicht einer „Beruhigung der Situation“. Man hoffe auf einen gemeinsamen Dialog mit dem Ortsbürgermeister, der Verwaltung, den Ortsratsmitgliedern und den Bürgern Zorges zu diesem Thema. Vereine gestalten das Dorfleben allein In dem Schreiben verweisen die Unterzeichner auch darauf, dass seit Jahren die örtlichen Vereine das Leben im Ort nahezu allein gestalteten. Ohne Benefiz-Veranstaltungen sei beispielsweise der Erhalt des Schwimmbades oder des Sportplatzes nicht möglich gewesen. Auch das Schützen- und Volksfest stelle seit dem Jahr 1831 das größte Fest des Ortes dar. Vereine, die allesamt also die Dorfgemeinschaft am Leben erhielten würden mit ihren Aktionen von den zum Verkauf stehenden Gebäuden aus agieren.