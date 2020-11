Volksbank Braunlage schließt drei Filialen Ende 2020

Demografischer Wandel und geändertes Kundenverhalten – dies sind die Hauptgründe für eine Zäsur, die die Volksbank Braunlage Ende diesen Jahres einleiten wird: Zum 31. Dezember werden die Filialen des Kreditinstitutes in Wieda , Zorge und Hohegeiß nicht mehr mit Personal besetzt. Der SB-Bereich bleibt vorerst erhalten, vermutlich Mitte des Jahres 2021 werde dieser aber auch geschlossen. „Wir haben im Vorstand und Aufsichtsrat über diesen Schritte lange diskutiert und ihn uns alles andere als leicht gemacht. Für die nachhaltige Zukunftsfähigkeit und Selbstständigkeit des gesamten Hauses bleibt am Ende aber kein anderer Weg“, erklärt Bankvorstand Thomas Janßen im Gespräch mit unserer Zeitung.

Vorstand hofft auf Verständnis

Es sei ihnen bewusst, dass diese Entscheidung ein massiver Einschnitt sei und auch in den drei Orten einige damit nicht einverstanden seien. Dennoch hoffe und bitte man seitens der Verantwortlichen der Volksbank um Verständnis .

Auf den Kontoauszügen wird unter anderem über die geplanten Filialschließungen informiert. Foto: Thorsten Berthold / HK

Auch das Kreditinstitut müsse damit umgehen, dass die Region auf besonders schmerzliche Weise dem demografischen Wandel unterworfen sei. Zudem ändere sich erwähnt das Kundenverhalten massiv, immer mehr finde online am heimischen PC oder mobil vom Smartphone aus statt. Die Konsequenzen könnten besonders in den drei Filialen Wieda, Zorge und Hohegeiß gespürt werden. „Dort hat das Kundenaufkommen in unseren Filialen in den vergangenen Jahren stetig abgenommen.

Filiale Walkenried wird gestärkt

Vorerst würde ab dem 1. Januar 2021 dort deshalb kein Personal mehr arbeiten, der Selbstbedienungsbereich mit Geldausgabeautomaten sowie Kontoauszugsdrucker voraussichtlich bis Mitte des gleichen Jahres noch erhalten.

Thomas Janßen betont, dass mit der Schließung der drei genannten Filialen gleichzeitig aber auch eine Stärkung des Hauses in Walkenried einhergehe. Dort werde man das Personal aufstocken, „um insbesondere den Kunden aus Wieda und Zorge dort nicht nur den gleichen, sondern eher einen verbesserten Service anbieten zu können. Wir werden weiterhin unsere Kernkompetenz , die Nähe zu den Menschen aufrecht erhalten und sind nach wie vor mit den verbleibenden Filialen und den SB-Stellen in unserer Region vertreten“, verdeutlicht Thomas Janßen.

Die Kundinnen und Kunden würden unter anderem über die Kontoauszüge , später aber auch über direkte Anschreiben noch einmal ausführlich über das Thema informiert.