Glückwünsche, aber auch mahnende Worte

Die Einwohner Bad Sachsas haben ihr Votum abgegeben: Daniel Quade (FDP) wurde bei der Bürgermeisterwahl am 22. November mit 52,54 Prozent zum neuen Stadtoberhaupt gewählt. Seine Kontrahenten Frank Kellner (SPD) und Sven Jung (CDU) kamen auf 35,32 bzw. 12,15 Prozent der Stimmen der 3.325 Wähler. Das bislang vorläufige Ergebnis wurde in der Sitzung des Wahlausschusses am Abend des 23. November auch offiziell bestätigt. Im Nachgang zu dem Votum hat unsere Zeitung einige Stimmen aus Politik und Verwaltung zum Ausgang eingeholt.

Carsten Georg, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Bad Sachsa und stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender im Stadtrat:

„Mein Glückwunsch gilt dem neu gewählten Bürgermeister Daniel Quade. Aber auch bei den vielen Unterstützerinnen und Unterstützern, die auf der Seite von Frank Kellner im Wahlkampf gekämpft haben, möchte ich mich herzlich bedanken. In so einem Wahlkampf tut es gut, aus so vielen Richtungen eine so positive Unterstützung zu erfahren. Auch, wenn es für unseren Kandidaten nicht gereicht hat, zeigt uns das Ergebnis, dass wir auf einer soliden Basis stehen. Schlussendlich haben wir uns mit Frank Kellner nicht durchsetzen können. Für uns ist er ein hervorragender Kandidat: Bodenständig und sachlich, ehrlich und pragmatisch. Frank Kellner wird seine hervorragende Arbeit deshalb auch weiterhin als Fraktionsvorsitzender fortführen. Als Ortsverein werden wir unser Ergebnis in den kommenden Tagen offen und kritisch analysieren. Daraus werden wir die notwendigen Schritte für die kommende Wahl des Stadtrates einleiten. Entscheidend ist jetzt jedoch auch, dass Bad Sachsa nun endlich einen Bürgermeister hat. Die SPD wird Daniel Quade bei konstruktiven Vorschlägen unterstützen, ihn gleichzeitig aber auch an seinen Wahlversprechen messen. Wir wollen gemeinsam mit dem frisch gewählten Bürgermeister und den übrigen Fraktionen für das Wohl unserer Stadt arbeiten. Lassen Sie uns mit dieser Wahl einen Neuanfang starten. Eine große Enttäuschung bleibt allerdings die geringe Wahlbeteiligung. In einem Moment, in dem die Stimme der Bürgerinnen und Bürger mehr denn je gefragt ist, ist leider nur jede und jeder Zweite zur Wahlurne gegangen. Aus meiner Sicht war hierfür die Pandemie nicht die Ursache. Vielmehr sehe ich eine gewisse Politikverdrossenheit bei den Bürgerinnen und Bürgern. Klar ist: Wir müssen die Ärmel hochkrempeln und unsere Kommunalpolitik transparenter machen. Nur so schaffen wir es, wieder mehr Menschen für unsere Kommunalpolitik zu begeistern. Dies muss unser Ziel sein, denn unsere Kommunalpolitik ist der Rahmen für das Zusammenleben in unserer Stadt.“

Werner Bruchmann, CDU-Fraktionsvorsitzender im Stadtrat sowie CDU-Stadtverbandsvorsitzender in Bad Sachsa:

„Der Wähler hat entschieden und Bad Sachsa hat wieder einen Bürgermeister. Glückwunsch an Daniel Quade, der einen sehr engagierten Wahlkampf erfolgreich beendet hat. Gut für Bad Sachsa, dass sich drei Kandidaten beworben haben, um sich um Bad Sachsas Zukunft zu sorgen. Eine Politikverdrossenheit der Bürger war nicht zu erkennen, auch wenn mit 52,54 Prozent Wahlbeteiligung rund fünf Prozent weniger Bürger zur Wahl gingen, als im Jahr 2014. Corona-bedingt war vieles diesmal anders als bisher und eine größere Rolle spielte erstmals der digitale Wahlkampf. Uns, der CDU, ist es nicht gelungen, unsere Wähler zu mobilisieren. Das lag an einem relativ späten Einstieg in den Wahlkampf und den Corona-bedingten Einschränkungen, die dazu führten, dass vorgesehene Präsenzveranstaltungen wieder abgesagt werden mussten. Unser Dank gilt unserem Kandidaten Sven Jung und seinem Wahlkampfteam für die geleistete Arbeit. Es gilt nun, die normale Ratstätigkeit wieder aufzunehmen und gemeinsam für Bad Sachsa zu handeln. Wir werden sehr genau darauf achten, dass die teilweise hehren Wahlkampfversprechen nun auch eingelöst werden.“

Simon Metzger, Grünen-Fraktionsvorsitzender im Stadtrat:

„Ich freue mich, dass es Daniel Quade gleich im ersten Wahlgang geschafft hat – wenn es mich auch gleichermaßen überrascht. Ebenso überrascht war ich über das schlechte Ergebnis der CDU, während ich das Abschneiden von Frank Kellner für die SPD überaus beachtlich finde in dieser Zeit. Aus meiner Sicht ist der Erfolg von Quade vor allem darauf zurückzuführen, dass er von vielen Seiten, von uns, den Initiatoren des Bürgerentscheides und vielen, vielen anderen unterstützt wurde, denn ohne diese hätte es nicht geklappt. Ich denke, die Wahl ist gut für Bad Sachsa. Daniel Quade muss jetzt aber auch zeigen, dass das, was wir im Vorfeld besprochen haben, auch in Kooperation umgesetzt werden kann. Ich hoffe und denke, dass er der Bürgermeister in der Mitte des Rates wird, der Brücken baut, den Rat zusammenführt, damit wir alle gemeinsam etwas Gutes für Bad Sachsa schaffen. Die Herausforderungen, die es für ihn als Bürgermeister gemeinsam mit uns als Ratsmitglieder zu bewältigen gilt, sind nicht geringe, aber wir können es schaffen.“

Christopher Wagner, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters der Gemeinde Walkenried:

„Ich habe Herrn Quade bereits angerufen und zu seiner Wahl gratuliert. Dabei habe ich ihn gleich zu einem Besuch in das Rathaus in Walkenried eingeladen, um sich besser kennenzulernen.“