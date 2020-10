Dieter Haberlandt wird in den Ruhestand versetzt

Dieter Haberlandt, Bürgermeister der Gemeinde Walkenried, wird mit Ablauf des Monats Oktober 2020 aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand treten. Der Landkreis Göttingen hat damit dem Antrag der Gemeinde Walkenried entsprochen.

Kreisrätin Marlies Dornieden hat Haberlandt – im Beisein seines Allgemeinen Vertreters Christopher Wagner – vor wenigen Tagen im Kreishaus in Osterode sowohl die Verfügung der Kommunalaufsicht als auch die Ruhestandsurkunde überreicht. Dabei dankte sie ihm ausdrücklich für sein stetiges Engagement zum Wohle der Gemeinde Walkenried und ihrer Ortsteile und wünschte ihm gesundheitlich weiterhin eine schnelle und vollständige Genesung.

Der Gemeinderat von Walkenried hat Haberlandt bei seiner Sitzung am Dienstagabend offiziell in den Ruhestand verabschiedet – nach 49 Jahren im Dienst der Verwaltung. Schon seine Ausbildung begann Haberlandt 1971 in der Gemeinde Wieda. „Sein Wissen wird uns fehlen und auch die Fähigkeit, in kritischen Situationen gelassen zu bleiben“, sagte Erster Bürgermeister Andreas Viehweger (CDU). Er dankte auch Haberlandts Ehefrau, die oft auf ihren Mann habe verzichten müssen, und wünschte ihnen alles Gute.

Dieser Artikel wird aktualisiert.