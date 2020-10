Die „Spatzennest“-Kita bekommt Insektenhotel

„Wohnt da schon wer drin?“ Diese Frage stellte eines der wissbegierigen Kinder aus dem Kindergarten Spatzennest in Wieda den Erzieherinnen, als im Garten des Kindergartens unlängst ein Insektenhotel aufgestellt wurde. Vergangenen Mittwoch fand dort die offizielle Übergabe des Insektenhotels statt, das von der Jugendwerkstatt der Stadt Osterode her- und aufgestellt wurde.

Die Jugendwerkstatt Osterode am Harz ist im Rahmen der Jugendhilfe tätig und unterstützt, begleitet und berät junge benachteiligte Menschen, um ihnen eine positive Zukunftsperspektive zu eröffnen. Die finanziellen Mittel für dieses Projekt stammen von der Gittelder Einwohnerin Sabine Knauer, die sich zu einem runden Geburtstag von ihren Gästen statt Geschenken anderer Art Geld für ein Projekt des Naturschutzbundes (Nabu) Osterode gewünscht hatte.

Sie ist selbst Mitglied im Nabu, und dort konnte Wolfgang Rackow, Beisitzer im Vorstand des Nabu Osterode, die Idee zum Bau von drei Insektenhotels dieser Art durch den Nabu initiieren.

Verbindung zum Waldkindergarten

Ein solches Insektenhotel, das in erster Linie für Solitärbienen, die keine Staatenbildung betreiben, aus unterschiedlichen Materialien hergestellt wird, steht bereits in Gittelde; das zweite jetzt in Wieda, und das dritte wird in Schwiegershausen aufgestellt.

Der Standort Wieda im östlichen Teil des Altkreises Osterode wurde vom Nabu ausgewählt, weil man gute Verbindungen zum Kindergarten Wieda erhält, da hier unter anderem ein Waldkindergarten für die Kinder vorhanden ist. Denn das Erleben und Verstehen der Natur und Umweltschutz ist neben anderen Dingen ein wichtiger Schwerpunkt in der Konzeption des Kindergartens.

Jeden Freitag gehen die Kinder mit ihren Erzieherinnen in diesen Waldkindergarten, wo nach einem gemeinsamen Lied zunächst gefrühstückt und dann der Wald und die Natur von den Kleinen erkundet wird. Leiterin Heike Paulmann erklärte in einem Gespräch, dass sich die Kinder im Wald ganz anders verhalten als sonst, nämlich viel ruhiger, sehr interessiert und sehr kreativ. Diese besondere Art der Erziehung hält sie für ganz wichtig für die Weiterentwicklung der Kinder. Aber auch sonst sind die Kinder – gerade in der jetzigen Zeit – viel an der frischen Luft unterwegs.

Laternenumzug findet wohl statt

Auch der diesjährige Laternenumzug und die Weihnachtsfeier finden nach derzeitiger Planung unter Berücksichtigung der geltenden Schutzmaßnahmen statt; andere Ausflüge und Übernachtungen, insbesondere mit den Schulabgängern, mussten in diesem Jahr abgesagt werden.

Das Projekt Insektenhotels kann bereits als ein gelungenes bezeichnet werden, da die Kinder in Wieda große Freude daran haben, der Nabu seiner Rolle als Naturschützer einmal mehr unter Beweis stellen konnte, und auch die Jugendwerkstatt Osterode ihr handwerkliches Geschick demonstrieren konnte.