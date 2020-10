Gästebeitrag in Bad Sachsa soll steigen

Der Gästebeitrag in Bad Sachsa soll erhöht werden: Ab dem 1. Januar 2022 soll 25 Cent mehr pro Gast berechnet werden – sowohl Erwachsene wie Kinder ab 13 Jahren gleichermaßen. Dies sieht der gemeinsame Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und Grünen vor, der auf der Sitzung des Stadtrates am Montag, 26. Oktober, ab 19 Uhr im Kursaal beschlossen werden soll.

Die Antragsteller wollen mit der Erhöhung die Kosten für das Harzer Urlaubsticket (Hatix, pro Tag pro Gast 25 Cent), die ab dem Jahr 2022 für die Stadt Bad Sachsa für die Teilnahme aus den Gästebeiträgen zu entrichten sind, gegenfinanzieren – um nicht die Mittel für die Bad Sachsa Holding zu verringern. Diese erhält den Gästebeitrag, der aktuell bei 2,60 Euro liegt – was Platz vier der Beiträge im gesamten Harz bedeutet – für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben im touristischen Bereich.

Bereits auf der Sitzung des Finanz-, Tourismus- und Wirtschaftsausschuss wurde über den Antrag und die Argumentation zum Teil kontrovers diskutiert, am Ende aber dieser mit 3:2-Stimmen dem Stadtrat zur Annahme empfohlen.

Ein ganz anderes Themenfeld möchte die Gruppe FDP/Aktiv in der öffentlichen Sitzung am Montagabend diskutieren. Ihr Antrag unter dem Titel „Ausbildungsinitiative“ sieht vor, dass die Stadtverwaltung zum 1. August 2021 mehrere Ausbildungsplätze für Verwaltungsfachangestellte ausschreiben sollte. Da in den kommenden Jahren etwa 20 Prozent der aktuellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ruhestand gingen, müsse man gezielt Nachwuchs ausbilden, um Fachkräftemangel im eigenen Haus entgegenzuwirken, heißt es in dem Antrag.

Je nach Bedarf ist vor bzw. nach der Sitzung eine Einwohnerfragestunde vorgesehen. Der Zugang zu der öffentlichen Sitzung des Stadtrates im Kursaal erfolgt im Rahmen des zur Verfügung stehenden Platzangebotes.

Um dem Gesundheitsschutz im Rahmen der Corona-Pandemie Rechnung zu tragen, müssen alle Zuhörerinnen und Zuhörer einen Mund-Nase-Bedeckung tragen.