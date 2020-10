In Walkenried: Kater Pino von unbekanntem Hund totgebissen

Direkt vor der Haustür seiner Besitzer in der Schlossstraße 7 – genau dort wurde Kater Pino am 2. Oktober von einem unbekannten Hund angegriffen und tödlich verletz t. In der Nebeneinfahrt kämpfte das Tier noch alleine um sein Leben, als seine Besitzer Diana Schubert und Frank Stricker von einem Nachbarn über die Attacke informiert wurden und zu ihm rannten. Doch gerade als sie ankamen, war ihr geliebter Kater verstorben.

Keine Chance zu helfen Die beiden Walkenrieder stehen immer noch unter Schock, sind gleichermaßen zornig wie traurig über zwei Punkte: „Der Hundehalter hat unseren sterbenden Kater einfach liegen gelassen und sich mit seinem Hund entfernt. Er war zu feige, irgendwo zu klingeln oder uns zu informieren. So hatten wir keine Chance Pino zu helfen oder wenigstens bei ihm zu sein in seiner schwersten Stunde“, betonen Diana Schubert und Frank Stricker unisono. Etwa zwischen 18 und 18.30 Uhr geschah die Tat, die Pino, der für die beiden Walkenrieder nicht nur einfach eine Katze, sondern ein richtiges Familienmitglied ist, aus ihrer Mitte riss. Nach dem sie erst einige Zeit brauchten, um das Geschehene zu verarbeiten, wenden sie sich jetzt dennoch an die Öffentlichkeit. „Sollte irgendjemand etwas zur Klärung beitragen können, wären wir für jeden Hinweis sehr dankbar“, erklären sie. Rechtlich eine Sachbeschädigung Das Paar versuchte auch bereits Anzeige bei der Polizei in Walkenried zu erstatten, dort verwies man sie jedoch an das Veterinäramt des Landkreises Göttingen. Rein rechtlich ist der Angriff des Hundes auf den Kater, der ihn mitten vor der Haustor totgebissen hat, eine Sachbeschädigung, für die Besitzer aber eine Tragödie, für die sie sich zumindest eine Aufklärung erhoffen. Als Spur konnten sie selbst bei Pino reichlich markantes, schwarzes längeres Hundefell finden und sicherstellen, mit dem jederzeit ein Abgleich durchgeführt werden könnte. „Wir sind sicher, es früher oder später erfolgreich zuordnen zu können“, betonen Diana Schubert und Frank Stricker. Bis dahin, dass geben sie offen zu, seien sie aber in der unglücklichen Lage, jede Person mit einem Hund mit schwarzem Fall zu verdächtigen. Eindeutiges Urteil zum Verhalten des Hundehalters Ihr gemeinsames Urteil zu dem noch unbekannten Hundehalter steht auf jeden Fall fest: „Wie armselig muss ein Mensch sein, wenn er nicht in der Lage ist, seinen Hund zu kontrollieren. Wenn er dabei zusieht, wie sein Hund eine Katze tötet – und er dann nicht einmal die Courage hat, dafür grade zu stehen?“ Doch egal ob bzw. wann sie den Besitzer bzw. Besitzerin des Hundes finden, fest steht für sie nur eines: „Wir vermissen unseren Pino.“