30 Jahre ist die Wiedervereinigung Deutschlands bereits her und passend dazu ist nun der erste Spatenstich für den Radweglückenschluss zwischen dem niedersächsischen Walkenried und dem thüringischen Ellrich erfolgt.

„Wir eröffnen heute mehr als einen Radweg“, sagte Bernhard Reuter, Landrat des Landkreises Göttingen zu Beginn der Veranstaltung. Trotz regnerischem Wetter fanden sich am vergangenen Montag zahlreiche Besucher und geladene Gäste aus Politik und Wirtschaft, darunter auch Thüringens Landtagspräsidentin Birgit Keller, an der Neubautrasse zwischen Walkenried und Ellrich ein.

Lange Vorarbeit war der Umsetzung des für die Region wichtigen und zugleich symbolisch bedeutsamen Projekts vorausgegangen, machte Bernhard Reuter deutlich. „Es war nicht leicht, alle Beteiligten unter einen Hut zu bringen und vom Projekt zu überzeugen. Aber die Mühe war es wert, der Radweg ist ein Gemeinschaftswerk“, erläuterte Reuter weiter. Laut Ingo Mlejnek vom thüringischen Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, liege das Baurecht für den Radweg bereits seit zehn Jahren vor. Da die Baugenehmigung jedoch nur noch bis Ende 2020 gültig sei, „war Eile geboten“, merkte auch Reuter an.

Alltagsradverkehr wird mit touristischem Radverkehr verbunden

Des Weiteren verdeutlichte er, dass der Radweg eine überregionale Bedeutung habe, da nicht nur zwei Orte, sondern zwei Regionen miteinander verbunden werden. Jedoch sei der Weg nicht nur ein Symbol für die Wiedervereinigung, sondern habe auch einen praktischen Nutzen, denn die parallel verlaufene Landstraße L601/ L1014 mit dem Fahrrad zu befahren, sei gefährlich. Dem stimmte auch Walkenrieds stellvertretender Bürgermeister Andreas Viehweger zu und freute sich, dass nun ein Radweg abseits der Straße erbaut wird.

Niedersachsens Staatssekretär Dr. Berend Lindner mit den Landräten Bernhard Reuter und Matthias Jendricke (von links). Foto: Christiana Auer / HK

Mit dem Fahrradweg solle der Alltagsradverkehr mit dem touristischen Radverkehr verbunden werden, erklärte Ellrichs Bürgermeister Henry Pasenow. Die Bedeutung des Radverkehrs nimmt beständig zu, dies zeigte sich verstärkt zur Zeit des Corona-Lockowns. „Wenn Corona eine positive Wirkung hatte, dann, dass alle aufs Rad steigen“, sagte Dr. Berend Lindner, Staatssekretär für das Land Niedersachsen.

„Auch für die überregionale Radroute Harzrundweg, die zurzeit noch über die Straße, dann aber über diese neue Verbindung führen wird, bedeutet das eine wichtige qualitative Verbesserung. Es wächst zusammen, was zusammen gehört“, erläuterte Matthias Jendricke, Landrat des Landkreises Nordhausen.

200.000 Euro Förderung vom niedersächsischen Verkehrsministerium

Das niedersächsische Verkehrsministerium fördert den Radweg mit 200.000 Euro, erklärte Dr. Berend Lindner in seiner Ansprache bei der Feierstunde. „Deshalb war es für uns selbstverständlich, dieses Projekt zu ermöglichen und mit Mitteln des Landes Niedersachsen zu unterstützen.“

Der künftige Radweg verläuft nördlich der L 601 auf niedersächsischer Seite beziehungsweise der L1014 auf dem thüringischen Abschnitt. Für das 960 Meter lange Teilstück auf dem Gebiet der Gemeinde Walkenried wird ein vorhandener Wirtschaftsweg genutzt, es schließt an der Landesgrenze an die Planungen auf thüringischer Seite an. Für den Bau sind rund vier Wochen veranschlagt. Von thüringischer Seite wurde erwähnt, dass der Bau im Frühjahr 2021 beginnen soll und dann im Sommer die Einweihung des Radwegs geplant ist.