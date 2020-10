Trotz Corona: Walkenried und Ellrich feiern Wiedervereinigung

Zwar mit Absperrbändern und Schutzmasken, aber dafür ohne Mauern: Ja, auch in Zeiten der Corona-Pandemie ließen es sich die Menschen im Südharz nicht nehmen, den 30. Jahrestag der Wiedervereinigung zu zelebrieren – die Kommunen Walkenried und Ellrich luden zum traditionellen Rotbuchenfest am namensgebenden Baum auf dem ehemaligen Grenzstreifen ein. Und auch wenn in den Festreden und den Gesprächen der Besucherinnen und Besucher die Corona-Krise immer wieder Thema war, wichtiger war allen Teilnehmern des Festes eines: die Freude über die friedliche Revolution vor 31 Jahren – und dass es das Wetter endlich einmal gut meinte, man im Sonnenschein statt bei Sturm und Regen wie in den Jahren zuvor feiern konnte.

Bewegende Predigt mit besonderem Vergleich

Besonders bewegend fiel dabei die Predigt der beiden Pfarrer Heiner Reinhard (Walkenried) und Jochen Lenz (Ellrich) aus. Sie nutzten das Gleichnis von Abraham und Sara aus der Bibel (Genesis 18,9–14), um darüber zu spekulieren, wie es wohl wäre, wenn Walkenried und Ellrich Fremde empfangen müssten, wenn die Kommunen schwanger würden – und auch, wie sich Corona auf die Gemeinden ausgewirkt habe. Beim Thema Gastfreundschaft waren sich beide einig: „Das kriegen wir hin.“ Und wenn der Ort schwanger würde, würden sich vor allem die Bürgermeister freuen, da dies die Einwohnerzahlen hebe, erklärte Jochen Lenz lachend.

Bildergalerie- Rotbuchenfest zwischen Walkenried und Ellrich Bildergalerie- Rotbuchenfest zwischen Walkenried und Ellrich Die Gemeinde Walkenried und die Stadt Ellrich feierten am Tag der Deutschen Einheit das 31. Rotbuchenfest auf der Hälfte des Weges zwischen beiden Kommunen. Foto: Thorsten Berthold / HK

Heiner Reinhard ging sogar soweit, dass die Corona-Pandemie seiner Kirchengemeinde im übertragenen Sinne ein Baby geschenkt habe: die Gottesdienste im Freien. „Am Anfang wussten wir gar nicht, was überhaupt noch gehen soll in der Krise – und nun merken wir, dass es so anders ist, aber schön.“

Deutsche Einheit: ein altes Ehepaar

Genauso war ihr Vergleich auch zur Deutschen Einheit. Diese funktioniere mittlerweile wie ein altes Ehepaar: Es funktioniere, die Vorurteile stünden aber fest und man rede mehr über- als miteinander. Für die Geistlichen völlig falsch: Gerade am Tag der Deutschen Einheit – und auch mit Mundschutz – solle man sich einander nähern, eben reden. „Es macht auch keinen, Sinn sich an die vermeintlich besseren Zeiten von früher zu erinnern, denn eigentlich hat es die so wie wir immer meinen nie gegeben“, betonte Heiner Reinhard.

Die Pastoren Heiner Reinhard (links) und Jochen Lenz erteilen den Segen. Foto: Thorsten Berthold / HK

Auch Nordhausens Landrat Matthias Jendricke, der betonte dass man seitens des Kreises auf eine eigene Veranstaltung zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung bewusst verzichtet habe, „denn das Rotbuchenfest ist schon das Besondere, da brauchen wir nichts eigenes kreieren“, verwies darauf, dass heutzutage die Einheit allzu oft als etwas Selbstverständliches hingenommen werde. Er selbst, der 1990 sein Abitur in Nordhausen abgelegt und danach in Göttingen studiert habe, verwies darauf, dass man auf die friedliche Revolution bis heute stolz sein könne – und Deutschland gerade in Zeiten der Corona-Krise wieder einmal beweise, was „unser Land alles leisten kann“.

Radwege und viele weitere Projekte in Planung

Andreas Viehweger, 1. stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Walkenried verwies in seiner Rede auf die Biografie der Bürgerrechtlerin Freya Klier aus Dresden, ihr Leben in und vom Leiden an der DDR geprägt – und ihre weltbekannte Aussage „Das 11. Gebot: Du sollst Dich erinnern“.

Ellrichs Bürgermeister Henry Pasenow erläuterte hingegen, dass gerade aktuell mit dem Radweg Walkenried-Ellrich oder aber der gemeinsamen Arbeit am Projekt Juliushütte West und Ost in bester Weise zusammenarbeiteten – „und wir haben noch viel vor“.

Zum Thema Radweg hatten die Pastoren noch eine Idee: die Kollekte nach dem Gottesdienst soll genutzt werden, um eine „Bank der Einheit“ am Radweg aufzustellen.

Mehr zum Rotbuchenfest:

