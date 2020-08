Vier Verletzte: Schwerer Unfall auf der B243n bei Mackenrode

Aus bisher unbekannter Ursache kam am Samstag ein 82-Jähriger nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Wagen im Gegenverkehr.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 243n in Höhe der Ortschaft Mackenrode. Ein 82-Jähriger war von Nordhausen kommend in Richtung Nüxei unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache kam er nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Wagen im Gegenverkehr.

Bei dem Unfall wurden vier Personen verletzt, eine davon schwer. Foto: Silvio Dietzel / HK

Bei dem Unfall wurden vier Personen verletzt, eine davon schwer. Im Einsatz waren neben knapp 100 Feuerwehrleuten auch vier Rettungstransportwagen sowie zwei Rettungshubschrauber: Christoph 44 aus Göttingen und Christoph 37 aus Nordhausen. Je zwei Verletzte wurden in Krankenhäuser nach Göttingen und Nordhausen zur weiteren Behandlung verbracht. Für die Zeit der Rettungsmaßnahmen und der Bergung der Fahrzeuge war die B243n in beide Richtungen voll gesperrt