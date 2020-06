Förderverein sammelt 50.000 Euro in 18 Jahren für Kita

Walkenried. Vieles hat der Förderverein der Kita in Walkenried in den vergangenen Jahren möglich gemacht, doch in der Corona-Krise brechen zunehmend die Mittel weg.

Es sind außergewöhnliche Zeiten in denen die Menschen weltweit aktuell leben, und besonders betroffen sind die Jüngsten. Sie können nicht gemeinsam in der Schule pauken, nicht alle können mit Gleichaltrigen im Kindergarten spielen und Freunde sollen sie nicht treffen. Doch Lockerungen nehmen immer mehr Gestalt an. Die Folgen der Corona-Krise sind allerdings noch nicht abzuschätzen, aber eines ist gewiss: Finanzielle Hürden werden bei den bereits vor der Krise knappen Gemeindekassen in Zukunft höher.

Wie gut ist es da für die Walkenrieder Kindertagesstätte zu wissen, dass sie eine bereits seit vielen Jahren zuverlässig bestehende feste Säule haben: Bereits im Jahr 2002 gegründet, unterstützt der „Förderverein Kindergarten Walkenried“ immer wieder finanziell, ideell und mit kräftigem „Anpacken“ bei Anschaffungen oder Arbeiten, die durch die Gemeinde nicht abgedeckt werden können oder nicht in deren Aufgabengebiet gehören.

Vielfältige Unterstützung

Der Förderverein finanziert spezielles Spielzeug, wie jüngst eine Box für Hörspiele, die auch die kleinsten Kinder der Einrichtung selbstständig bedienen können. Auch Abschlussfahrten der Vorschulkinder, wie im vergangenen Jahr nach Wolfsburg ins Phaeno, werden unterstützt. Investitionen wie eine Bastel- und Schreibwerkstatt, ein großer Kinderwagen für die Krippenkinder, das jährliche Puppentheater, eine Sandbaustelle, ein Sonnenschutz für den Krippenbereich, Kletterelemente für den Bewegungsraum, eine Hochebene zum Klettern und Spielen und vieles mehr wurden angeschafft.

Im Laufe der vergangenen 18 Jahre konnten bereits insgesamt 50.000 Euro zur Verfügung gestellt werden.

„Bei allen Projekten und Anschaffungen ist es dem Förderverein dabei wichtig, dass die Kinder Spaß haben, lernen und ein pädagogischer Hintergrund gegeben ist. Aus diesem Grund werden alle Projekte mit den Erziehern der Kindertagesstätte abgestimmt oder durch diese initiiert. Nicht selten kommen die Wünsche auch von den Kindern selbst“, erklärt Jessica Herzberg vom Vorstand des Fördervereins.

Einnahmen brechen weg

Die ausschließlich ehrenamtlichen Mitglieder und Helfer des Vereins organisieren die notwendigen finanziellen Mittel hauptsächlich über Kaffee- und Kuchen-Verkäufe auf Festen, wie dem Walkenrieder Weihnachtsmarkt oder dem Klostermarkt, die beide bereits für dieses Jahr abgesagt wurden (wir berichteten).

„In Zeiten wie diesen, in denen bereits marode Gemeindekassen noch mehr leiden und sämtliche Einnahmequellen des Fördervereins wegbrechen, ist es umso wichtiger, sich zu engagieren und den Kindern einen ausgefüllten, lehrreichen und spannenden Alltag in ihren Einrichtungen auch künftig zu ermöglichen“, erklärt sie weiterhin.

Eine große Stütze des Vereins ist Hans-Jörg Freier, der auch über die Kindergartenzeit seines eigenen Kindes hinaus, den Förderverein Walkenried finanziell und mit Spendensammlungen unterstützt.

Durch Mitgliedschaft den Förderverein unterstützen

Die erste Vorsitzende Sarah Attia, die erst in diesem Jahr auf der Jahreshauptversammlung auf diesen Posten gewählt wurde, betont deshalb auch die große Dankbarkeit des gesamten Vorstandes bei allen Mitgliedern, Helfen und Sponsoren für die engagierte Arbeit zum Wohle der Kinder.

Der Vorstand hat aber auch eine Bitte: Mit einer Mitgliedschaft im „Förderverein Kindergarten Walkenried“ könne jeder den Verein und somit die Kinder der Gemeinde in der aktuell schweren Zeit und auch darüber hinaus unterstützen. „Der Mitgliedsbeitrag beträgt lediglich einen Euro im Monat, aber der Effekt ist groß. Auch Geld- und Sachspenden außerhalb einer Mitgliedschaft sind eine große Hilfe. Jeder Cent zählt, vor allem in der jetzigen Krise“, erklärt der Vorstand unisono.

Weitere Informationen sind auf der Homepage der Kindertagesstätte über www.rathaus.walkenried.de einzusehen. Dort steht auch eine Beitrittserklärung zum Download für Interessierte bereit.