Teilweise Sperrung: Ortsdurchfahrt Bad Sachsa wird saniert

Sie hat zum Teil tiefe Spurrinnen wie Löcher und ist bereits an vielen Stellen geflickt: die Ortsdurchfahrt Bad Sachsa, genauer gesagt die Landesstraße 601 beziehungsweise Walkenrieder Straße ist seit geraumer Zeit in keinem guten Zustand. Doch dies soll sich noch in diesem Jahr ändern: im Oktober sollen die umfangreichen Sanierungsarbeiten an der Straße beginnen. Dies teilt Christin Leinau von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Goslar, auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Erste, vorbereitende Maßnahmen sind auch bereits erfolgt – und auch die Corona-Pandemie werde, wie es aus Goslar heißt, keinen Einfluss auf die Maßnahme nehmen.

Konkret soll die Ortsdurchfahrt zwischen Bahnhofstraße und Ortsausgang Buchtgraben saniert werden wie auch der Radweg zwischen Bad Sachsa und der L601. Für die Verkehrsteilnehmer, Anwohner und Gewerbetreibende wird dies einiges an Geduld erfordern: „Die Sanierung der Ortsdurchfahrt und des Radweges wird voraussichtlich bis in die 1. Jahreshälfte 2021 andauern, da insbesondere im Kreuzungsbereich Walkenrieder Straße/Bahnhofstraße auch die Brücke über die Uffe zu sanieren ist“, hatte Günter Hartkens, Leiter der Behörde in Goslar bereits Anfang diesen Jahres mitgeteilt. Zudem sei eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrt während der Sanierungsarbeiten aufgrund der Fahrbahnbreiten zwingend erforderlich. „Wir gehen davon aus, dass die Vollsperrung abschnittsweise erfolgen wird. In den Wintermonaten ist eine Aufhebung der Vollsperrung vorgesehen“, beschreibt der Leiter der Landesbehörde in Goslar das geplante Vorgehen.