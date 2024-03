Bad Lauterberg/Herzberg. Die DLRG Ortsgruppen Bad Lauterberg und Herzberg wollen sich möglicherweise zusammenschließen. Ein erster Schritt dorthin ist getan.

Bei den Rettungsschwimmern von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) im Altkreis Osterode am Harz steht möglicherweise eine Veränderung bevor. Auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung der DLRG-Ortsgruppe Bad Lauterberg stand unter anderem der Punkt, den Vorstand mit der Aufnahme von Fusionsverhandlungen mit der DLRG Herzberg zu beauftragen. Diesen Tagesordnungspunkt beschlossen die Anwesenden einstimmig. Im November will man über den Fusionsvertrag in einer außerordentlichen Versammlung abstimmen.

Otto-W. Holzigel, Vorsitzender der DLRG Bad Lauterberg, spricht von einem Synergieeffekt, den solch ein Zusammenschluss für beide Vereine bedeuten würde - zum einen, weil man gemeinsam trainieren und zum anderen, weil man sich Fahrzeuge und anderes Material teilen könnte. „In Bad Lauterberg ziehen wir unsere Anhänger mit Privatfahrzeugen. Die DLRG Herzberg besitzt einen Bulli, denn wir dann fortan nutzen könnten“, nennt Holzigel ein Beispiel.

Vorteil: Gemeinsame Schwimmausbildung in Bad Lauterberg

Noch größere Vorteile würde eine Fusion in der Schwimmausbildung bringen. Warum? Das erklärt Holzigel so: Die Herzberger nutzen das Becken im Hotel Heikenberg in Bad Lauterberg für die Schwimmausbildung und können dort aufgrund der Wassertiefe nur Anfängerkurse anbieten. Die Bad Lauterberger trainieren im Vitamar, haben dort aber nur eine Dreiviertelstunde zur Verfügung. Schließen sich die beiden Vereine zusammen, könnten die Anfängerkurse komplett im Heikenberghotel stattfinden, während die Fortgeschrittenen im Vitamar schwimmen.

Holzigel betont dabei: Der Zusammenschluss wäre eine Fusion auf Augenhöhe, keine Übernahme. Den Fahrplan dafür haben die beiden Vereine mit dem DLRG-Landesverband abgestimmt. Wenn die Mitglieder im November für den Fusionsvertrag stimmen, würden sie bei einer Versammlung im kommenden Jahr 2025 einen gemeinsamen Vorstand wählen. Der Arbeitstitel für den neuen Verein lautet DLRG Südharz - in Anlehnung an die DLRG-Ortsgruppe Westharz, die aus den Ortsgruppen Gittelde und Bad Grund entstand und deren Einzuggebiet von Seesen bis nach Osterode am Harz reicht. Außerdem gibt es noch die DLRG Walkenried.

DLRG Bad Lauterberg: Schwimmabzeichenbilanz 2023

Im Rahmen der diesjährigen Jahreshauptversammlung blickte die DLRG Bad Lauterberg aber nicht nur in die Zukunft - man schaute auch auf das vergangene Jahr zurück, beispielsweise auf die Jugendarbeit. So fand in Zusammenarbeit mit dem Mädchencafé ein Schwimmkursus statt. Außerdem besuchte man mit dem Nachwuchs das Regenbogenland in Bad Sachsa.

Die DLRG Bad Lauterberg hat zurzeit 187 Mitglieder, davon 36 Jugendliche. Bei 36 Übungsstunden im Vitamar nahm der Verein insgesamt 23 Deutsche Schwimmabzeichen ab:

Acht Seepferdchen

Zwölfmal Bronze

Dreimal Silber

Weiterhin wurden 19 Rettungsschwimmabzeichen abgenommen:

16 Mal Bronze

Dreimal Silber

Die anwesenden geehrten Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung der DLRG-Ortsgruppe Bad Lauterberg: (v.l.n.r.) Nikola Fichtner, Wiebke Schumann, Rita Messerschmidt, 1. Vorsitzender Otto-W. Holzigel © Verein | DLRG Bad Lauterberg

Ehrungen bei der DLRG-Ortsgruppe Bad Lauterberg

Diese Ehrung für langjährige Mitarbeiter nahm Holzigel in seiner Funktion als Vorsitzender vor:

10 Jahre: Marion Roggenbach, Familie Pepic

25 Jahre: Anja und Dirk Becker, Otto Dietrich, Nikola Fichtner, Wiebke Schumann, Ria und Thorsten Klapprodt, Katharina Könnecke

40 Jahre: Rita und Thomas Messerschmidt

