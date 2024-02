Herzberg. Am Herzberger Stadtsee macht sich einer der schwimmenden Holzpontons des Freibades selbstständig. Wie das passieren kann und wie er eingefangen wird.

Aufregung am Herzberger Stadtsee: Am vergangenen Montag wird beim Freibad in Herzberg einer der schwimmenden Holzpontons auf den See getrieben. Badbetreiber Bernd Picht erzählt: „Es war vorgestern um 16 Uhr, als sich eine der Holzpontons gelöst hat, das kam davon, dass er morsch war. Dadurch wurde er auf die andere Seite des Sees in eine Böschung getrieben.“