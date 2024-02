Südharz. Landwirte aus dem Südharz suchen das Gespräch - mit den Menschen und mit der Politik. Bei einer Info-Aktion am Samstag wollen sie ihr Anliegen erklären.

Landwirte im Südharz suchen das Gespräch - mit den Bürgerinnen und Bürgern und der Politik. Sie wollen erklären, warum Bauern seit Dezember Treckerkorsos durch Städte organisieren, Autobahnauffahrten und Supermärkten blockieren, Versammlungen und Kundgebungen auf öffentlichen Plätzen abhalten. Dabei sind sie nicht alleine: Ihnen angeschlossen haben sich Dienstleister, Handwerker und andere Unternehmer - aus Protest gegen die Bundesregierung.

Was die Demonstrierenden an der Politik stört und was sie sich wünschen, das können Interessierte selbst nachfragen. Die Landwirte im Südharz organisieren dafür zum Beispiel Infoveranstaltungen, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.

Korsofahrt für alle von Steina über Bad Lauterberg nach Bad Sachsa

Die nächste Aktion im Südharz findet am Samstag, 24. Februar, statt. Nach einer Korsofahrt für alle - auch Privatpersonen können sich anschließen - von Steina über Osterhagen, Barbis, Bad Lauterberg und zurück über Osterhagen und Steina nach Bad Sachsa ist ein offener Dialog auf dem Parkplatz vor dem Edeka geplant. Dazu eingeladen haben die Organisatoren eigenen Angaben zufolge Vertreter der Kommunen Walkenried, Bad Sachsa und Bad Lauterberg, sowie Vertreter aus der Landwirtschaft und von Unternehmen.

Treffpunkt für die Korsofahrt ist ab 9.30 Uhr an der Steinasenke, ein Feldweg gegenüber von Steina. Abfahrt soll gegen 10 Uhr sein. Gegen 14.30 Uhr will man am Edeka-Parkplatz eintreffen und dort den offenen Dialog führen.

Ähnliche Aktionen haben die Landwirte aus der Region bereits am 10. Februar durchgeführt. Da haben sie vor verschiedenen Supermärkten Menschen über ihr Anliegen informiert.

